video suggerito

Guida spericolata nella notte, 15enne con un’Audi supera posto di blocco e si schianta contro un palo L’inseguimento la notte scorsa a Taranto, in una zona piena di persone: alla guida di un’auto un ragazzo di 15 anni senza patente che ha tentato di sottrarsi all’alt della polizia dando inizio a una fuga poi terminata con un incidente. È stato denunciato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Momenti di tensione la notte scorsa a Taranto, dove un ragazzo di appena quindici anni alla guida di un’automobile ha tentato di sottrarsi all'alt della polizia dando inizio a una fuga poi terminata con un incidente.

Il minorenne, senza alcuna patente, era alla guida di un’Audi A4: secondo la ricostruzione, a mezzanotte circa una pattuglia in viale Magna Grecia ha intimato all’automobilista che viaggiava a velocità sostenuta di fermarsi, ma al contrario lui ha accelerato nel tentativo di scappare.

Ne è scaturito così un inseguimento, con il quindicenne che viaggiava a forte velocità in una zona a quell'ora piena di persone tanto che, come raccontano i quotidiani locali, ci sono stati momenti di panico. La fuga del minore alla fine si è interrotta bruscamente quando il giovane ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione.

Leggi anche Auto con a bordo quattro ragazzi si schianta contro un muro nella notte: 22enne muore sul colpo ad Alba

Gli agenti intervenuti hanno identificato la persona alla guida dell’auto, appunto un minorenne senza patente che in auto aveva anche un piccolo involucro con circa un grammo di hashish. Il ragazzo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato anche come assuntore alle autorità competenti. La sua posizione resta al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire eventuali responsabilità più gravi legate al possesso del veicolo, che è stato sotto sequestro per consentire ulteriori indagini da parte dell’autorità giudiziaria.