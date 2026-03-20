Guida per chilometri in retromarcia in Florida, la polizia lo ferma e gli ritira la patente: “L’auto è rotta”

L’auto attraversa l’incrocio in retromarcia in Florida

Quando si è accorto che l'auto si era bloccata e non riusciva più a proseguire, il 47enne William Murphy ha pensato bene di continuare a guidare, ma in retromarcia. Le telecamere di sorveglianza che ha incrociato hanno ripreso la sua auto mentre si muove e attraversa anche un incrocio, sempre in retromarcia. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha fermato la sua corsa e scoperto che la macchina non aveva problemi. La bravata gli è costata mille dollari.

Un video diffuso dall'ufficio dello sceriffo della contea di Flagler mostra l'auto mentre procede in strada, ma al contrario. Le immagini risalgono allo scorso 13 marzo, quando diversi testimoni hanno contattato gli agenti segnalando di avere notato una berlina argentata che procedeva in retromarcia in direzione est sulla SR 100, in Florida.

Il Centro di monitoraggio in tempo reale del Dipartimento dello Sceriffo della Contea l'ha rintracciata all'altezza di un parcheggio e gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo vicino all'incrocio tra la SR 100 e Airport Road dopo che questo aveva fatto un'inversione a U. L'auto aveva già fatto parecchi chilometri in questa condizione, come si evince dalle telecamere di video sorveglianza.

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L'uomo alla guida ha dichiarato che l'auto aveva un problema meccanico e che "pensava che l'opzione migliore" fosse quella di guidarla in retromarcia fino ad AutoZone, un'azienda che vende parti di ricambio, con l'obiettivo di ripararla. Solo che i suoi problemi sono svaniti quando gli agenti lo hanno affiancato, come hanno spiegato gli agenti stessi.

Durante il controllo è emerso che l'uomo aveva più di 10 precedenti per guida con patente sospesa o revocata, lo hanno quindi portato al centro di detenzione Perry Hall, dove è stato successivamente rilasciato dietro pagamento di una cauzione di mille dollari.