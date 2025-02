video suggerito

Guida il monopattino ubriaco per non salire in auto ma viene fermato: 50enne rischia 2 anni di carcere Un uomo di 50 anni rischia due anni di carcere dopo essere stato fermato alla guida del suo monopattino con un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. L’uomo fermato a La Spezia avrebbe raccontato di essere salito sul monopattino per evitare di guidare l’auto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un uomo di circa 50 anni è stato sorpreso dalla polizia locale a La Spezia mentre guidava un monopattino elettrico completamente ubriaco. Il conducente del mezzo a due ruote è stato denunciato e ora rischia una condanna fino a due anni di carcere, il tutto in base al nuovo Codice della Strada.

Il 50enne, secondo i media locali, aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito e aveva scelto il monopattino per evitare di guidare l'auto in condizioni psicofisiche non adatte.

Il 50enne è stato sorpreso però dalla polizia locale che ha voluto misurare il suo tasso alcolemico quattro volte superiore rispetto al limite consentito. La sua patente è ora stata ritirata e il monopattino sequestrato.

La misura è stata adottata nella serata di venerdì, quando la polizia locale ha avviato una serie di controlli straordinari per garantire la sicurezza delle strade. L'operazione aveva come obiettivo principale la prevenzione di incidenti stradali ed è stata potenziata in seguito a un incidente mortale avvenuto mercoledì sera in viale Italia.

Secondo quanto ricostruito, il 50enne sarebbe stato fermato mentre percorreva le strade della città a passo incerto sul suo monopattino elettrico. L'uomo, seppur barcollante, si è sottoposto all'alcol test e la polizia ha sequestrato il monopattino.

Secondo il nuovo codice cella strada, la guida in stato di ebbrezza su mezzi come i monopattini elettrici è punibile con sanzioni fino a 2 anni di carcere. Dopo il sequestro del mezzo e il completamento di tutte le formalità di rito, il 50enne è stato riaccompagnato a casa.

Dopo l'accaduto, le autorità locali potrebbero voler intensificare ulteriormente il controllo sui monopattini il cui utilizzo è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni.