Guida entra in A1 e percorre un chilometro e mezzo contromano: paura vicino Bologna, tragedia sfiorata

Un tir ha percorso un chilometro e mezzo contromano sull’A1 vicino Bologna, rischiando un devastante scontro frontale. Provvidenziale il blitz della polizia stradale.

immagine di repertorio

Un tir ha percorso oltre un chilometro e mezzo contromano sull’A1, nei pressi dello svincolo di Pian del Voglio, nell'Appennino bolognese, mettendo in grave pericolo gli automobilisti. L’episodio, avvenuto il 7 novembre, ha richiesto un intervento immediato della Polizia Stradale per evitare un possibile impatto frontale in uno dei tratti più trafficati della dorsale appenninica. Nonostante il rischio elevatissimo, nessuno è rimasto ferito.

La segnalazione è partita dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze, in collegamento con la sala radio di Autostrade per l’Italia. In pochi minuti sono entrate in azione le pattuglie della Sottosezione di Pian del Voglio, che hanno adottato la procedura “safety car”: una tecnica d’emergenza che prevede il rallentamento progressivo del traffico per mettere in sicurezza gli automobilisti e consentire l’intercettazione del veicolo in contromano.

Gli agenti hanno raggiunto il tir mentre proseguiva la marcia verso la galleria “Sospara” e sono riusciti a bloccarlo prima dell’ingresso nel tunnel, evitando collisioni e conseguenze potenzialmente devastanti. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale, l’intervento coordinato ha impedito “esiti gravissimi per automobilisti e mezzi pesanti in transito”.

Alla guida del mezzo pesante c’era un autotrasportatore straniero, dipendente di un’azienda specializzata nel trasporto di materiale ferroso. L’uomo è stato immediatamente sanzionato per violazione dell’articolo 176 del Codice della Strada, che punisce la circolazione contromano in autostrada. La responsabilità contestata è tra le più gravi previste dalla normativa.

Oltre alla multa — che potrebbe superare gli 8.000 euro — è stata avviata la procedura di revoca della patente, ora al vaglio del Prefetto di Bologna. Il tir utilizzato per il trasporto è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, impedendone l’impiego da parte dell’azienda.