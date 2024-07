video suggerito

Guasto sull'Alta Velocità ad Arezzo: treni in tilt sulla Firenze-Roma, ritardi di 80 minuti Dopo i forti disagi di venerdì scorso sulla Firenze-Rovazzano, dalle 6 di oggi lunedì 22 luglio altri problemi per turisti e pendolari all'altezza di Arezzo, agli impianti di circolazione sull'Alta velocità Firenze-Roma. I problemi, ha spiegato Fs, sono stati causati da fulmini che hanno danneggiato la strumentazione lungo la linea,.

A cura di Biagio Chiariello

Un inizio di settimana sicuramente complicato per i treni in Italia. E non è certamente una novità, purtroppo, considerati i disagi di venerdì scorso per il guasto elettrico sulla linea ferroviaria a Firenze Rovezzano che ha provocato ritardi fino a 200 minuti, come ha raccontato una viaggiatrice da Milano a Fanpage.it.

I nuovi problemi sono iniziati intorno alle sei di mattina di oggi, lunedì 22 luglio, per un danno, all’altezza di Arezzo, agli impianti di circolazione sull'Alta velocità Firenze-Roma.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e solo dopo le 9:37 la circolazione "è tornata regolare in direzione Roma e permane rallentata in direzione Firenze", come si legge nella sezione dell'infomobilità del sito di TreniItalia.

I disagi, ha spiegato Fs, sono stati causati da fulmini che hanno danneggiato la strumentazione lungo la linea.

A subire ritardi e cancellazioni dalla mattinata sono stati sia i treni Regionali – alcuni di essi con limitazioni di percorso – sia i convogli Alta Velocità e Intercity. Alle 11 venivano segnalati ancora ritardi fino a 86 minuti in direzione Nord, fino a 29 in direzione Sud. Ma la situazione sarebbe in progressivo miglioramento.

Questa l'ultima comunicazione in ordine di tempo sul sito di Trenitalia in relazione alla circolazione:

Il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03) oggi ferma a Roma Tiburtina anzichè a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio con il treno FR 9301 Mantova (6:00) – Roma Termini (9:35); i passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38), che oggi ferma anche a Napoli Afragola.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

• IC 580 Terni (5:05) – Prato Centrale (8:31)