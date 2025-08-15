Attualità
Guasto alla barca mentre si trova in mare, uomo si salva aggrappandosi per ore a uno scoglio

Si è salvato restando per ore aggrappato a uno scoglio dopo il guasto della sua imbarcazione nel Nuorese. L’uomo ha allertato i soccorsi perché non era riuscito a raggiungere il porto.
A cura di Gabriella Mazzeo
Foto dei Vigili del Fuoco
Foto dei Vigili del Fuoco

Si è trovato vicino a un appiglio al quale si è aggrappato con tutte le sue forze per ore: così un uomo è riuscito a salvarsi in località Cala Santoru, nel territorio di Dorgali, nel Nuorese. Il malcapitato si era infatti allontanato con la propria imbarcazione ma poi, a causa di un guasto, aveva dovuto trovare rifugio su uno scoglio affiorante per evitare di essere trascinato dal mare.

L'appoggio non gli aveva permesso di fare rientro in porto e con grande fatica è riuscito a lanciare l'allarme a riva. L'uomo è stato raggiunto dai soccorritori che in breve tempo lo hanno portato in salvo. Sono intervenuti i vigili del Fuoco di Nuoro con una squadra nautica del comando provinciale.

Il malcapitato è stato condotto dai soccorritori al porto di Cala Gonone, dove poi è stato lasciato in tutta sicurezza. Solo tanta paura, insomma, per il diportista che dopo l'iniziale disavventura ha potuto raggiungere il porto senza ulteriori conseguenze.

Non sono state rese note le cause del guasto all'imbarcazione dove il malcapitato si trovava. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e l'uomo è stato soccorso in breve tempo dai vigili del fuoco e dalla Capitaneria di Porto che hanno provveduto al salvataggio. Anche l'imbarcazione è stata recuperata e trasportata verso il Porto per essere poi riparata nelle prossime ore. 

L'uomo non ha riportato lesioni in seguito all'incidente: solo un bello spavento che non ha fortunatamente provocato altri problemi. Dopo essere stato visitato, il diportista ha potuto fare ritorno a casa.

Attualità
Attualità
