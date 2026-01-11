Guasto al Frecciarossa, linea Alta velocità Roma – Firenze in tilt: ritardi fino a 170 minuti

Ritardi consistenti per Frecciarossa e Italo per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Arezzo che ha mandato in tilt la circolazione sulla linea ferroviaria Alta Velocità Roma – Firenze oggi domenica 11 gennaio.

Giornata difficile per chi deve viaggiare in treno lungo la linea alta velocità tirrenica. A causa di un guasto a un convoglio in prossimità di Valdarno, in Toscana, la circolazione dei treni è andata in tilt sulla linea Roma – Firenze Alta Velocità nella mattinata di oggi, domenica 11 gennaio, con cancellazioni e variazioni di percorso e ritardi accumulati anche di 170 minuti per Frecciarossa e Italo.

L’inconveniente tecnico scattato intorno alle 7 del mattino quando il guasto a un treno ha costretto il convoglio a fermarsi in linea in prossimità di Valdarno bloccando di fatto la circolazione ferroviaria lungo la linea Alta Velocità nei pressi di Arezzo. Inevitabilmente molti treni Alta Velocità sono stati instradati sul percorso alternativo della linea lenta facendo registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Nell’ultimo aggiornamento Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce il tratto di binari interessato, ha comunicato che la circolazione ferroviaria è tornata regolare in direzione Roma vero le 9.30 ma permane rallentata in direzione Firenze per un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in prossimità di Valdarno, con rallentamenti fino a 60 minuti in direzione Firenze.

Leggi anche Guasto ai binari tra Salerno e Reggio Calabria, circolazione dei treni in tilt e ritardi di oltre 100 minuti

Trenitalia comunica invece che un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Arezzo ha costretto ad instradare i treni Alta Velocità sul percorso alternativo facendo registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Dai tabelloni della stazione di Firenze Santa Maria Novella si registrano diffusi ritardi di oltre 60 minuti con due treni oltre i 170 minuti.

Trenitalia avverte che I Treni Alta Velocità e Euronight direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono:

FR 9508 Roma Termini (6:00) – Bardonecchia (12:20)

FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) – Roma Termini (8:35)

EN 295 München Hauptbahnhof (20:07) – Tarvisio Boscoverde – Roma Tiburtina (10:05)

Il Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazione:

FR 9504 Roma Termini (5:10) – Milano Centrale (8:50): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri in partenza:

• da Firenze possono utilizzare il trenoFR 9508 Roma Termini (6:00) – Bardonecchia (12:20);

• da Bologna e Reggio Emilia AV possono utilizzare il treno FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (9:35).