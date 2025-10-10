Grida nella notte e luci in parete ma i soccorsi non trovano nessuno: il mistero della Rocca del Garda

In diversi hanno visto le luci e sentito delle grida, ma i soccorsi, una volta intervenuti, non hanno trovato nessuno. È lo strano caso che si è verificato ieri sera sul sentiero che porta a Belvedere della Rocca del Garda, nel Veronese, e che ha allarmato diverse persone, tanto da lanciare ripetuti allarmi ai soccorsi.

Le prime segnalazioni sono arrivate ai Vigili del Fuoco intorno le ore 22.20 e raccontavano tutte di avere sentito della urla provenire dal sentiero e di aver visto due luci ben distinguibili: una sulla parte superiore della parete e un’altra più bassa di una decina di metri. Le diverse segnalazioni che si sono susseguite nel corso della serata hanno spinto i vigili del fuoco ad allertare le squadre del soccorso alpino di Verona per iniziare le ricerche.

Il primo sopralluogo è stato fatto nel punto in cui erano state viste le luci, poi svanite, per verificare che non ci fosse qualche escursionista in difficoltà. Il territorio indicato è stato completamente setacciato, ma senza che nessuno venisse avvistato. Le ricerche sono però proseguite.

I soccorsi hanno effettuato delle calate lungo la parete dove erano state viste le luci. Anche questa volta però i soccorritori non hanno trovato nessuno. Dopo svariate perlustrazioni infruttuose della zona, le squadre hanno sospeso le ricerche e sono rientrare alla base alle ore 2.30 .

Ad oggi, non c’è stato nessun aggiornamento. Resta ancora un mistero chi abbia urlato e da dove provenissero quelle luci.