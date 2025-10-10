Attualità
video suggerito
video suggerito

Grida nella notte e luci in parete ma i soccorsi non trovano nessuno: il mistero della Rocca del Garda

Grida e luci misteriose sul sentiero per il Belvedere della Rocca del Garda. Diverse le segnalazioni ai Vigili del Fuoco. Scattano le ricerche del soccorso Alpino ma nessuna traccia di persone.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Andrea Scordino
6 CONDIVISIONI
Immagine

In diversi hanno visto le luci e sentito delle grida, ma i soccorsi, una volta intervenuti, non hanno trovato nessuno. È lo strano caso che si è verificato ieri sera sul sentiero che porta a Belvedere della Rocca del Garda, nel Veronese, e che ha allarmato diverse persone, tanto da lanciare ripetuti allarmi ai soccorsi.

Le prime segnalazioni sono arrivate ai Vigili del Fuoco intorno le ore 22.20 e raccontavano tutte di avere sentito della urla provenire dal sentiero e di aver visto due luci ben distinguibili: una sulla parte superiore della parete e un’altra più bassa di una decina di metri. Le diverse segnalazioni che si sono susseguite nel corso della serata hanno spinto i vigili del fuoco ad allertare le squadre del soccorso alpino di Verona per iniziare le ricerche.

Il primo sopralluogo è stato fatto nel punto in cui erano state viste le luci, poi svanite, per verificare che non ci fosse qualche escursionista in difficoltà. Il territorio indicato è stato completamente setacciato, ma senza che nessuno venisse avvistato. Le ricerche sono però proseguite.

Leggi anche
Il mistero di Unabomber senza soluzione, dopo 2 anni e mezzo la perizia è un flop: “Nessun Dna corrisponde”

I soccorsi hanno effettuato delle calate lungo la parete dove erano state viste le luci. Anche questa volta però i soccorritori non hanno trovato nessuno. Dopo svariate perlustrazioni infruttuose della zona, le squadre hanno sospeso le ricerche e sono rientrare alla base alle ore 2.30 .

Ad oggi, non c’è stato nessun aggiornamento. Resta ancora un mistero chi abbia urlato e da dove provenissero quelle luci.

Attualità
6 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
a Gaza
Netanyahu: “Esercito resta fino a disarmo Hamas”. Palestinesi tornano nella Striscia
Perché la pace in Palestina è ancora lontana, nonostante l’accordo
Cosa sta succedendo a Gaza dopo l'accordo tra Israele e Hamas: "Bombardamenti continuano, situazione grave"
Gaza, migliaia di palestinesi in marcia verso nord dopo il cessate il fuoco
Cosa aspettarci dall’accordo su Gaza, l'esperto: "C’è apertura, ma ora occhi puntati su Russia, Cina e Iran"
Perché l’accordo di Trump su Gaza è solo una pausa e non la fine del conflitto israelo-palestinese
Giuseppe Acconcia
Cosa prevede l'accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c'è nel piano di Trump sugli ostaggi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views