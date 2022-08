Greta muore a 2 anni per malattia rara: i genitori avevano perso un altro figlio per lo stesso motivo Lutto a San Donà di Piave per la morte della piccola Greta Prataviera, deceduta a causa di una rara malattia genetica nell’hospice di Padova. Nel 2018 i genitori avevano perso un altro figlio, Tommaso, per lo stesso motivo.

A cura di Ida Artiaco

Dolore senza fine a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove si piange la morte a soli due anni della piccola Greta Prataviera.

La bimba era affetta da una malattia rara genetica. Si è spenta all’ospedale pediatrico di Padova, dove era ricoverata.

Solo due anni fa i suoi genitori, Stefano e Gloria, avevano dovuto affrontare un altro terribile lutto, quello per la morte del loro primogenito, Tommaso, deceduto a soli 19 mesi a causa della stessa malattia, di cui non si sapeva neppure il nome e non se ne conosceva l’origine.

I primi sintomi importanti il bimbo li aveva manifestati quando non aveva ancora compiuto un anno di vita. Poi, la situazione è rapidamente degenerata. Alla fine Tommaso non riusciva più a vedere e aveva difficoltà nel mangiare.

Poco dopo la sua morte, è nata Greta. Ma anche lei si è dovuta arrendere alla malattia.

I funerali della piccola saranno celebrati mercoledì alle 15:30 nel duomo cittadino, dove la piccola arriverà dalla casa funeraria Oltre di via Barcis.

La famiglia nell’epigrafe chiede a chi parteciperà all’ultimo saluto di non spendere soldi per fiori, ma di donare eventuali offerte al "Braccio di ferro" dell’hospice pediatrico dell’ospedale di Padova che ha seguito la piccola durante la malattia.

"Perdere un figlio può rappresentare un momento di grande impotenza – ha detto al Gazzettino la dottoressa Petra Visentin, psicologa – qualcosa alla quale non sappiamo dare un senso. Perdere due figli è un’esperienza ancora più innaturale e straziante".

La quale ha concluso: "In questa situazione è ancora più determinante la rete di relazioni e di aiuto che si ha a disposizione nel contesto familiare, amicale e sociale. Il dolore per la morte di un figlio è un dolore che non si acquieta mai del tutto, rivivere tale evento è lacerante".