Grave incidente stradale a Potenza, bus con 40 studenti finisce fuori strada e si ribalta a Baragiano Un autobus di linea carico di studenti si è ribaltato a Baragiano Scalo (Potenzaa) sulla Strada Provinciale 83 pare nel tentativo di evitare uno scontro frontale con un’auto. Coinvolta anche una vettura. Ferita gravemente la persona a bordo della macchina, rimasta incastrata tra le lamiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

119 CONDIVISIONI condividi chiudi

foto facebook Gianluigi Laguardia

Grave incidente ma per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 28 febbraio, alla periferia di Baragiano, in provincia di Potenza. Un autobus con a bordo una quarantina di ragazzi fra i 14 ed i 18 anni che andavano a scuola si è ribaltato finendo fuori strada lungo la Strada Provinciale 83.

Secondo le ricostruzioni, nel tentativo di evitare una collisione frontale con un’Alfa Romeo 147 in fase di sorpasso, il pullman è uscito dalla sede stradale adagiandosi sul lato destro, dopo essere andato a finire in una cunetta e oltre il guardrail, come si vede anche nella foto.

Sul posto è intervenuto il 118 e stanno operando tre squadre dei Vigili del Fuoco, oltre alle forze dell'ordine coi Carabinieri Compagnia di Potenza e Radiomobile. È arrivato anche l'Elisoccorso.

Leggi anche Auto si schianta sulle barriere, automobilista incastrato sul sedile tra guardrail e lamiere

Tutti i passeggeri si sono salvati. Tanta la paura tra gli studenti, subito soccorsi dai primi passanti e altri pendolari, ma nessuno si sarebbe fatto male seriamente. Il ferito più grave è l'autista dell'automobile coinvolta nell'incidente stradale, rimasto incastrato tra le lamiere della sua macchina. Arrivato al San Carlo con un'eliambulanza, l'uomo si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Solo qualche lieve trauma per gli studenti sul bus e per il conducente dello stesso mezzo che era diretto a Potenza. Alcuni sono stati trasferiti all'ospedale San Carlo per accertamenti.

"Ho appena appreso dell’incidente, nei pressi di Baragiano, che ha coinvolto un autobus con studenti a bordo. Sono in continuo contatto con tutti gli enti coinvolti per seguire l’evolversi della vicenda", ha scritto su Facebook Dina Sileo, Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Regione Basilicata.