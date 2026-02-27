Grave incidente in A4, auto tampona tir e resta schiacciata: morte due persone vicino Portogruaro

Due persone sono morte oggi pomeriggio in un grave incidente sulla A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Un’auto con targa polacca ha tamponato un camion, rimanendo intrappolata sotto il mezzo pesante. Sul posto vigili del fuoco, 118 e Polizia Stradale.

i vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 27 febbraio, intorno alle 15.30, lungo l’autostrada A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione Trieste. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita, entrambe a bordo di un’auto rimasta schiacciata sotto un tir durante un tamponamento. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, il veicolo leggero, di provenienza polacca, ha urtato con violenza l’autoarticolato che lo precedeva, conficcandosi sotto la parte anteriore del mezzo pesante e provocando l’impatto fatale.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella rimozione dei mezzi coinvolti, insieme ai sanitari del 118 e alle pattuglie della Polizia Stradale. Nonostante il pronto intervento, per le due persone non c’è stato nulla da fare. Entrambi i deceduti, secondo le prime informazioni, sarebbero di nazionalità straniera.

A seguito dell’incidente, il personale di Autostrade Alto Adriatico ha predisposto la chiusura del tratto autostradale interessato e l’uscita obbligatoria al casello di San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia, al fine di consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Stradale. Gli accertamenti sul posto hanno coinvolto anche mezzi meccanici per liberare la carreggiata e ripristinare la sicurezza stradale.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia Stradale. Al momento non risultano condizioni meteorologiche avverse: visibilità e fondo stradale erano nella norma. Sul posto operano ancora i pompieri, personale del 118 e agenti per completare le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli.