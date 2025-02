video suggerito

Grave bimba travolta da un Suv: camminava sul marciapiede, automobilista ha perso il controllo del mezzo L'incidente oggi a Creazzo, nel Vicentino. La bambina di 10 anni stava camminando sul marciapiede insieme ad alcuni familiari quando è stata travolta: è in terapia intensiva.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio, a Creazzo, nel Vicentino. Una bambina di 10 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza dopo essere stata travolta da un Suv. La bambina, secondo quanto si apprende, stava camminando su un marciapiede quando il veicolo l’ha investita.

Per cause ancora da chiarire il conducente del Suv ha perso il controllo del mezzo, che è uscito dalla carreggiata, salendo sul marciapiede dove la bimba si trovava insieme ad alcuni parenti. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118: la piccola è stata stabilizzata e poi trasportata al San Bortolo, attualmente è ricoverata in terapia intensiva pediatrica.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Valdagno, intervenuti per i rilievi e per tentare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Articolo in aggiornamento