Gli tagliano il lobo dell’orecchio al culmine di una rissa: 5 denunciati a Torino Gay Help Line ha denunciato l’aggressione subita da una coppia di giovani a Torino che sarebbero stati insultati e a uno dei due è stato tagliato il lobo dell’orecchio. Ma secondo gli accertamenti dei carabinieri l’episodio non avrebbe radici omofobe.

A cura di Ida Artiaco

Prima hanno urlato contro di loro: "Sei un f***o di m***a, hai capito?", poi a uno hanno tagliato una parte dell'orecchio. Arriva da Torino l'ultimo episodio di omofobia denunciato da Gay Help Line, con tanto di testimonianza video dei due malcapitati.

L'aggressione risale allo scorso 13 giugno, pochi giorni prima del Pride, che si è tenuto il 17 nel capolouogo piemontese. Secondo quanto denunciato dall'associazione, una coppia di uomini sarebbe stata brutalmente aggredita sotto casa da tre persone che si trovavano in un locale nei dintorni. Non solo le offese, ma nei confronti di uno di loro c'è stato un attacco anche fisico.

Al più giovane dei due è stata recisa una parte dell’orecchio. Al termine di venti minuti di violenza, ha sottolineato l'associazione, senza che nessuno intervenisse a difesa dei due, sono arrivate le forze dell'ordine, allertate da una delle due vittime che era riuscita a recuperare il telefono cellulare.

"Non conosciamo queste persone, che però abbiamo visto spesso sotto casa: nei giorni precedenti all’aggressione avevo capito che ci prendevano in giro in quanto #gay, perché quando passavo sotto casa ridevano, facevano il segno con l’orecchio, dicevano guarda chi c’è?", ha detto il giovane in un video pubblicato dalla pagina Facebook d Gay Help Line a cui è stato tagliato il lobo all’orecchio sinistro.

Tuttavia, secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri, stando a quanto appreso da Fanpage.it, l'episodio non avrebbe radici omofobe e le cose sarebbero andate diversamente: le presunte vittime avrebbero insultato un clochard che dormiva sotto casa per mandarlo via e i tre ragazzi sarebbero intervenuti per difendere il senzatetto. Da lì ne sarebbe scaturita una rissa, con aggressione sia verbale che fisica.

Gli accertamenti e i filmati acquisiti hanno permesso ai militari dell'Arma di identificare tutti i responsabili che sono stati denunciati per rissa alla Procura della Repubblica, comprese le presunte vittime. Uno dei tre intervenuto per difendere il senzatetto è stato denunciato anche per aver procurato la lesione.