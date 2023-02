Gli effetti della Luna Piena in Leone in arrivo il 5 febbraio 2023: tanto ego e voglia di protagonismo La sera del 5 febbraio ci sarà nel cielo la Luna piena in Leone. Una Luna coraggiosa, che non vuole scendere a compromessi quando si tratta di far valere i propri bisogni. Perfetta per prenderci cura dei nostri capelli: Toro, Scorpione, Leone e Acquario i segni più toccati.

Giovedì 5 gennaio 2023 intorno alle 19:30 ci sarà la Luna piena nel segno zodiacale del Leone: non avremo paura di esprimere i nostri bisogni più forti. Il Leone è il segno legato al Sole, quindi qui la Luna non è ben rappresentata. È una Luna maschile, esplosiva, che non accetta di restare in ombra.

Così, se già la fase della Luna piena è il momento nel quale le nostre emozioni più profonde vengono allo scoperto, con la Luna piena in Leone sarà davvero impossibile trattenerle, e anche edulcorarle prima di esprimerle. Prendiamoci cura di noi stessi e dei nostri capelli con maschere e taglio ma anche del nostro cuore, praticando yoga. I segni più toccati da questa luna saranno Toro, Leone, Acquario e Scorpione.

Anticamente questo plenilunio era conosciuto anche col nome di Luna piena della Neve, perché in America, dove i nativi americani diedero questo nome, febbraio è il mese nel quale cadeva più neve, che rendeva anche difficile l'approvvigionamento di cibo.

Il significato della luna piena in Leone il 5 febbraio 2023

Durante la Luna piena in Leone è bene trovarsi del tempo per comprendere i propri bisogni, soprattutto quelli che mettiamo da parte spesso per accontentare chi amiamo. In generale, però, come sempre questo è un momento forte e di scarso controllo, quindi meglio viverlo in solitudine anziché usare queste energie per confrontarci.

Con la Luna piena in Leone curiamoci dei nostri capelli: maschere, colore, taglio, ma anche del nostro cuore con la pratica yoga del saluto al sole la mattina ed esercizi di apertura del plesso solare.

L'opposizione tra Sole e Luna avverrà quando la Luna si trova a 16 gradi del segno del Leone e il Sole, opposto, a 16 gradi dell'Acquario. Questa Luna piena in Leone del 2023 avviene con Sole e Luna che saranno anche in quadratura a Urano. Questo aspetto amplificherà ancora le emozioni e renderà difficile un dialogo, un confronto sereni. Saremo ancora più portati a buttare fuori con forza i nostri bisogni e le nostre idee.

Gli effetti della luna piena in Leone su tutti i segni zodiacali

I segni zodiacali che saranno più toccati da questo plenilunio saranno i segni fissi: Toro, Leone, Acquario e Scorpione soprattutto per chi è nato nella seconda decade di questi segni.

Ariete

Ti senti forte e sicuro in questo periodo, quindi la Luna piena in Leone da un lato potrebbe renderti ancora più audace, e dall'altro farti esagerare sopravvalutando le tue energie.

Toro

Sarai uno dei segni più coinvolti da questa Luna piena. Poco male, oramai hai capito che le cose vanno dette chiare e tonde, senza girarci troppo in giro. Tanto prima o poi vengono a galla e tu ci rimani male.

Gemelli

Le energie della Luna piena si uniranno a quelle di Marte. L'istinto, l'impulso e la lotta prenderanno il sopravvento su tutto.

Cancro

Per te che sei governato dalla Luna, tutte le fasi lunari forti come questa sono stimolanti. Adesso, però, puoi goderti la parte femminile e sensuale di questa Luna piena in Leone.

Leone

La Luna proprio nel tuo segno zodiacale ti rende ancora più esigente dal punto di vista emotivo. Non scendi a compromessi, e direi che fai bene dopo tanti mesi nei quali hai dovuto fare i conti con limiti e rimesse in discussione profonde.

Vergine

Il periodo non è facilissimo con Venere e Marte che mettono in discussione la tua stabilità emotiva. La Luna piena farà venire a galla, magari con qualche turbolenza, le tue reali necessità.

Bilancia

Mantieni il controllo della situazione, dal momento che questa Luna piena potrebbe anche disinibirti maggiormente. Più di quanto Marte non abbia già fatto ultimamente!

Scorpione

Sembra proprio che questa Luna piena ce l'abbia con te, e che voglia che tu prenda delle decisioni scardinando anche quelle granitiche certezze nelle quali ti trinceri, come fossi un mago nella torre.

Sagittario

Non è un periodo facile, e la Luna piena non aiuta a mantenere la calma. Però potresti approfittare di questa esplosione emotiva per mettere in ordine le tue priorità. Che dici?

Capricorno

Questa Luna piena sarà una bella occasione per mischiare ragione ed emozioni, sfruttando Mercurio che da qualche settimana sosta nel tuo segno zodiacale, amplificando la sensazione di controllo e lucidità.

Acquario

È ora di lasciarsi andare, e guardare in faccia i tuoi bisogni profondi. Tu, che ti tieni spesso lontano dalle emozioni, adesso dovrai metterci la testa e il cuore, anche a costo di abbandonare il tuo spazio di comfort.

Pesci

Questa Luna piena non ti tocca molto, sei concentrato sul bisogno di ricercare la tua armonia dentro e fuori da te.