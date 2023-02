La Luna Piena della Neve oggi 5 febbraio 2023: perché si chiama così e a che ora vederla Questa sera brillerà nel cielo la Luna Piena della Neve, il secondo plenilunio del 2023. Il nome è legato alla tradizione dei nativi americani Dakota: ecco il suo significato.

Oggi, domenica 5 febbraio 2023, potremo ammirare nel cielo la Luna Piena della Neve, il secondo plenilunio dell'anno. Il satellite della Terra raggiungerà l'effettiva pienezza alle 19:29 (ora italiana), come riportato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), tuttavia il suo disco apparirà “completo” ai nostri occhi anche diverse ore prima e dopo l'evento. La Luna Piena di febbraio viene chiamata “della Neve” poiché in questo mese si verificano nevicate particolarmente significative, soprattutto in Nord America, dove si concentrano le più abbondanti dell'intero anno. Il nome comune, come quelli della maggior parte dei pleniluni, è legato alla tradizione dei nativi americani, nel caso specifico a quella delle tribù dei Dakota. Tra gli altri appellativi noti del plenilunio di febbraio vi sono Luna dell'Orso Nero (Tlingit); Luna del Procione (un altro nome usato dai Dakota); Luna Ossuta e Luna Affamata (Cherokee); Luna dell'Aquila Calva; Luna della Marmotta (Algonchini); Luna dell'Oca (Haida) e altri ancora.

La Luna Piena è solo uno degli spettacoli astronomici che potremo ammirare questo mese: tra gli altri segnaliamo il transito della “cometa dei Neanderthal” C/2022 E3 (ZTF), che il 1 febbraio ha raggiunto la distanza minima dalla Terra (perigeo); i picchi massimi degli sciami meteorici delta Leonidi (24 febbraio) e sigma Leonidi (25 – 26) che regalano “stelle cadenti” spettacolari; e le congiunzioni astrali tra Luna, Venere e Giove (22), Luna e Pleiadi (26) e Luna e Marte (27 – 28). Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Luna Piena della Neve di oggi.

Il significato della Luna Piena della Neve oggi 5 febbraio

Come specificato, i nomi comuni delle lune piene derivano principalmente dalla tradizione dei nativi americani, che per scandire mesi e anni utilizzavano un calendario lunare, al posto del nostro calendario gregoriano. Poiché gli eventi naturali giocavano un ruolo fondamentale nella sopravvivenza delle tribù, a ciascun plenilunio veniva attribuito un nome legato a qualche fenomeno rilevante. Così vi sono pleniluni dedicati ad animali, fioriture, caccia, raccolti e ovviamente eventi atmosferici, come appunto la Luna Piena di febbraio, chiamata “della Neve”. La ragione è semplice. Come confermato dai dati del National Weather Service, infatti, negli Stati Uniti si tratta del mese con le nevicate più abbondanti dell'intero anno, pertanto non c'è da stupirsi che i Dakota – tra le tribù più influenti della grande alleanza Sioux – abbiano scelto proprio questo nome. L'inverno, del resto, per i nativi americani era una vera e propria odissea e gli eventi atmosferici influenzavano profondamente le possibilità di sopravvivenza.

Come raccontato da Almanac.com il nome di “Luna Piena della Neve” fu annotato per la prima volta dal capitano dell'esercito statunitense Jonathan Carver, che visitò le tribù dei Dakota attorno alla metà del XVIII secolo. La Luna Piena di febbraio ha anche altri nomi comuni piuttosto noti. I Tlingit e gli Ojibwe, ad esempio, la chiamavano “dell'orso” perché in questo periodo dell'anno i plantigradi danno alla luce i cuccioli; i Dakota la chiamavano anche “Luna del Procione” perché tra gennaio e marzo questi mammiferi si riproducono. Diversi nomi sono legati agli animali proprio in virtù dei cambiamenti nel loro comportamento, in vista della primavera incipiente. I Cherokee, d'altro canto, per la Luna Piena di febbraio usavano i nomi di Luna Ossuta e Affamata per via delle sofferenze causate dai rigori dell'inverno, durante il quale era molto complicato trovare del cibo e dunque si perdeva molto peso.

A che ora vedere la luna Piena della Neve oggi

Come indicato, il plenilunio di oggi raggiungerà l'effettiva pienezza alle 19:29 ora italiana, quando sarà già sufficientemente alta nel cielo orientale. Il satellite della Terra, infatti, sorgerà a Est alle 17:06 ora di Roma, incastonata tra la costellazione del Leone (in basso) e quella del Cancro (in alto). Le due costellazioni si invertiranno di posizione durante la cavalcata del disco lunare nella volta celeste, che durerà tutta la notte e si concluderà poco dopo le 07:30 di lunedì 6 febbraio. Anche se il plenilunio è un momento esatto, ai nostri occhi il disco lunare apparirà comunque pieno per tutta la giornata e oltre (anche la notte del 4 febbraio è apparsa come fosse praticamente piena).

Quando ci saranno le prossime lune piene: il calendario 2023

La Luna Piena della Neve è il secondo plenilunio del 2023, che avrà in tutto 13 lune piene. Solitamente se ne hanno 12, una al mese, ma può capitare che in alcuni mesi ve ne siano due, una all'inizio e una alla fine. Quest'anno l'evento si verificherà ad agosto, con la Luna Piena dello Storione il primo del mese e la “Luna Blu” del 31. Tutte le seconde lune piene di un mese che ne ha due prendono il nome di Luna Blu. Ecco l'elenco dei prossimi pleniluni del 2023: