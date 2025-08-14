Gita in barca coi genitori finisce in tragedia, ragazzino di 11 anni annega al Lago di Molveno

Stando a una prima ricostruzione pare che l’11enne sia sceso dalla barca presa a noleggio e, mentre il padre e la madre erano impegnati a restituire il natante, sia caduto nel lago. Una volta tornati dove lo avevano lasciato, non ritrovandolo, i familiari dell’11enne avevano immediatamente allertato i soccorsi.

Un ragazzo di undici anni, di origini bengalesi, è morto la vita nel tardo pomeriggio di oggi nel lago di Molveno. La segnalazione è arrivata intorno alle 17 al Numero Unico per le Emergenze 112 dai Carabinieri, allertati dai genitori preoccupati perché non riuscivano più a rintracciarlo durante una gita al lago.

In particolare, da una prima ricostruzione pare che il giovanissimo sia sceso dalla barca presa a noleggio e, mentre il padre e la madre erano impegnati a restituire il natante, sia caduto nel lago. Una volta tornati dove lo avevano lasciato, non ritrovandolo, i familiari dell'11enne avevano immediatamente allertato i soccorsi.

Immediato l’intervento della Stazione di Molveno del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che ha coordinato le operazioni di ricerca insieme ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e all’elisoccorso. Quattro operatori del Soccorso Alpino hanno iniziato le ricerche in acqua, mentre altri due soccorritori si sono recati lungo la riva, nei pressi del noleggio barche e pedalò, seguendo le ultime tracce del giovane.

Leggi anche Si tuffa nel lago dopo pranzo e non riemerge, 21enne annega sotto gli occhi degli amici e del fratello

Poco dopo i sommozzatori hanno individuato il ragazzo nelle acque del lago. L’elicottero ha sbarcato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, il cui medico ha subito praticato le manovre di rianimazione. Il giovane, estratto in fin di vita, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove purtroppo è stato constatato il decesso pochi minuti dopo l’arrivo.