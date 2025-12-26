Attualità
video suggerito
video suggerito

Giovanni, morto soffocato dal panettone a 47 anni la vigilia di Natale. Il fratello: “Eri puro e generoso”

Giovanni Lopez è morto mercoledì scorso soffocato da un boccone di panettone e frutta a Settimo Torinese mentre era a casa dei genitori. Il ricordo del fratello: “Hai sempre pensato agli altri”. Domani i funerali.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Ida Artiaco
1 CONDIVISIONI
Immagine

"Giovanni sarai sempre nei nostri cuori. Eri puro, generoso e buono, anche fin troppo, hai sempre pensato a gli altri, mai a te stesso. Spero che il Signore sarà buono con te e spero che sei andato in vita migliore, ti voglio bene fratello mio".

A scrivere è Domenico Lopez, fratello di Giovanni, il 47enne morto intorno alle 14.30 della vigilia di Natale a Settimo Torinese davanti ai parenti soffocato da un pezzo di panettone, che gli ha ostruito le vie respiratorie. Poco dopo la tragedia, l'uomo ha affidato ai suoi profili sui social il ricordo di Giovanni, il cui decesso improvviso ha lasciato tutti sotto choc.

L'uomo, infatti, era casa dei genitori mercoledì a pranzo. I commensali, quando ha manifestato i primo segnali di soffocamento, dopo aver mangiato un boccone di panettone e un mandarino, hanno tentato di soccorrerlo, ma nel momento in cui si sono resi conto della gravità della situazione hanno chiamato il 118.

Leggi anche
L'auto esce fuori strada e si ribalta: Noemi muore a 37 anni la Vigilia di Natale. Tragedia a Villacidro

In pochi minuti sono arrivati i sanitari di Azienda Zero, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, parlando di "natura accidentale" di quanto successo ed escludendo di conseguenza la responsabilità di terzi. I carabinieri della stazione di Settimo Torinese, anche loro giunti subito sul posto, hanno eseguito gli accertamenti di rito, confermando sempre la natura accidentale dell'episodio. I funerali di Giovanni si terranno sabato 27 dicembre, alle 15.30, nella parrocchia di Santa Maria, a Settimo Torinese

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra in
Ucraina
Domenica incontro Trump-Zelensky in USA: "Piano pace pronto, discuteremo di territori"
Cremlino: “Putin ha fatto gli auguri a Trump con un telegramma. Zelensky è pieno d'odio"
Gli auguri di Natale di Zelensky all'Ucraina: "Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande"
Mosca tra esplosioni e ombre: quando il caos serve al Cremlino
Il Papa chiede tregua a Natale, Zelensky: "Piano Usa non prevede che Kiev rinunci a Nato"
Quali sono i 20 punti del nuovo piano di pace tra Russia e Ucraina spiegati dal presidente Zelensky
La città ucraina dove è nato uno dei canti di Natale più celebri distrutta dalle bombe: la storia di Pokrovsk
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views