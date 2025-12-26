Giovanni, morto soffocato dal panettone a 47 anni la vigilia di Natale. Il fratello: “Eri puro e generoso”

Giovanni Lopez è morto mercoledì scorso soffocato da un boccone di panettone e frutta a Settimo Torinese mentre era a casa dei genitori. Il ricordo del fratello: “Hai sempre pensato agli altri”. Domani i funerali.

"Giovanni sarai sempre nei nostri cuori. Eri puro, generoso e buono, anche fin troppo, hai sempre pensato a gli altri, mai a te stesso. Spero che il Signore sarà buono con te e spero che sei andato in vita migliore, ti voglio bene fratello mio".

A scrivere è Domenico Lopez, fratello di Giovanni, il 47enne morto intorno alle 14.30 della vigilia di Natale a Settimo Torinese davanti ai parenti soffocato da un pezzo di panettone, che gli ha ostruito le vie respiratorie. Poco dopo la tragedia, l'uomo ha affidato ai suoi profili sui social il ricordo di Giovanni, il cui decesso improvviso ha lasciato tutti sotto choc.

L'uomo, infatti, era casa dei genitori mercoledì a pranzo. I commensali, quando ha manifestato i primo segnali di soffocamento, dopo aver mangiato un boccone di panettone e un mandarino, hanno tentato di soccorrerlo, ma nel momento in cui si sono resi conto della gravità della situazione hanno chiamato il 118.

In pochi minuti sono arrivati i sanitari di Azienda Zero, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, parlando di "natura accidentale" di quanto successo ed escludendo di conseguenza la responsabilità di terzi. I carabinieri della stazione di Settimo Torinese, anche loro giunti subito sul posto, hanno eseguito gli accertamenti di rito, confermando sempre la natura accidentale dell'episodio. I funerali di Giovanni si terranno sabato 27 dicembre, alle 15.30, nella parrocchia di Santa Maria, a Settimo Torinese