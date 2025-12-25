Attualità
Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese

Un uomo di 47 anni è morto soffocato nel primo pomeriggio della Vigilia di Natale (mercoledì 24 dicembre) da un boccone di panettone durante il pranzo con i parenti. Il fatto è accaduto a Settimo Torinese, il 47enne si chiamava Giovanni Lopez.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Un momento di festa in famiglia si è trasformato in tragedia. Un uomo di 47 anni è morto soffocato nel primo pomeriggio della Vigilia di Natale (celebrata mercoledì 24 dicembre) da un boccone di panettone durante il pranzo con i parenti.

Il fatto è accaduto nel quartiere Borgo Nuovo, a Settimo Torinese, intorno alle 14.30. Il 47enne, riportano i quotidiani locali, si chiamava Giovanni Lopez e si trovava nell'abitazione dei suoi genitori, in via Foglizzo.

Secondo quanto è stato ricostruito, il pranzo natalizio si stava concludendo con il dolce quando l'uomo ha ingerito un pezzo di panettone è rimasto vittima di un'ostruzione completa delle vie respiratore.

I familiari presenti hanno immediatamente lanciato l‘allarme chiamando il 112 e richiesto l'intervento dei soccorritori. Hanno anche tentato di salvare l'uomo in attesa dell'arrivo del personale medico.

Tuttavia, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e le manovre di rianimazione praticate all'interno dell'appartamento, che sono durate a lungo, per il 47enne non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Come riporta il quotidiano Torino Cronaca, insieme ai sanitari, sono sopraggiunti nell'abitazione anche i Carabinieri della tenenza di Settimo Torinese per eseguire gli accertamenti di riti. I militari dell'Arma hanno confermato la natura accidentale dell'accaduto.

La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere di Borgo Nuovo, dove la famiglia Lopez è conosciuta e viene descritta come una presenza sempre cordiale, capace negli anni di costruire buoni rapporti con i vicini.

Messaggi di cordoglio anche sui social. "Sarai sempre nei nostri cuori, eri puro, generoso e buono (anche fin troppo). Hai sempre pensato agli atri e mai a te stesso. – scrive un utente ricordando il 47enne – Spero che il signore sarà buono con te e che sei andato in una vita migliore".

La prima Messa di Natale di Papa Leone: "Mio pensiero va alle tende di Gaza al freddo"
