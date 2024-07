video suggerito

Giovanni morto in strada a 21 anni: un motociclista incastrato dalle telecamere, inversione a U e fuga Tra le prime ipotesi si era pensato a un incidente autonomo ma a far perdere il controllo della moto al 21enne Giovanni Vittore a Bari sarebbe stato un altro motociclista che gli avrebbe tagliato la strada con una inversione a U. L’uomo fermato con l’accusa di omicidio stradale e mancato soccorso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non era un incidente autonomo, il 21enne Giovanni Vittore è morto in strada a Bari sulla sua moto dopo aver frenato per evitare un’altra motocicletta che aveva fatto una improvvisa inversione a U. È quanto emerge dalle indagini della polizia locale sull’incidente mortale che si è consumato nel primo pomeriggio di domenica scorsa in via Gentile. A incastrare l’altro motociclista, ora fermato, i video delle telecamere di sorveglianza della zona che avrebbero ripreso l’intera scena, dall’inversione vietata allo schianto fino alla fuga.

La tragedia improvvisa aveva colpito la comunità locale e i tanti amici del giovane, ex studente del Liceo Salvemini con l’obietto di entrare in Aeronautica. Tra le prime ipotesi si era pensato a un incidente autonomo visto che a terra non vi erano tracce di altri mezzi coinvolti. Il 21enne era stato trovato esanime dai passanti a diversi decine di metri dalla moto, in una pozza di sangue e col casco ancora in testa. Inutili per lui i successivi soccorsi medici del 118 e il trasporto in ospedale dove avevano dichiarato il suo decesso.

La prima ipotesi parlava di una perdita di controllo del mezzo che poi aveva fatto sbalzare il giovane sull’asfalto. Dopo aver visionato le telecamere della zona, però, la polizia locale ha scoperto che a far perdere il controllo del mezzo non era stata una distrazione né un malore ma un’altra moto.

Un motociclista avrebbe tagliato la strada al 21enne che si sarebbe trovato davanti una moto che faceva inversione a U e avrebbe frenato di colpo, finendo violentemente a terra dove ha battuto la testa. La moto del 21enne, scivolando a terra, avrebbe colpito anche il motociclista dell’altro mezzo. La persona sarebbe anche scesa avvicinandosi a piedi al corpo del 21enne ma poi sarebbe rimontata in sella per fuggire. Per questo ora l'uomo è accusato di omicidio stradale e mancato soccorso.