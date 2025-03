video suggerito

Esplosione sventra appartamento a Sanremo, trovato morto l’inquilino: “C’era fuoco dappertutto” Un uomo di 64 anni, Riccardo Pogliano, è morto nell’esplosione della sua abitazione dovuta presumibilmente a una fuga di gas: “C’era fuoco dappertutto. Sono usciti tutti dalle case e ho chiamato i vigili del fuoco”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagini dei vigili del fuoco.

Tragedia a Sanremo dove un uomo di 64 anni, Riccardo Pogliano, è morto nell'esplosione della sua abitazione dovuta presumibilmente a una fuga di gas.

L'esplosione si è verificata poco dopo le 9 di questa mattina al civico 60 di via Margotti, con ogni probabilità legata ad un malfunzionamento dell'impianto dell'appartamento. Sul posto vigili del fuoco e 118 ma per l'uomo, che viveva da solo ed era prossimo alla pensione dopo aver lavorato per tutta la vita nel settore socio-sanitario, non c'è stato nulla da fare. La parte esterna dell'appartamento risulta completamente sventrata.

Spente le fiamme generatesi dopo l'esplosione, ci sono state le verifiche di sicurezza. Evacuati in via precauzionale due appartamenti limitrofi. I tecnici del Pronto Intervento Italgas sono intervenuti sul luogo dell'accaduto nell'immediatezza dell'evento e stanno collaborando con le Forze dell'Ordine per la messa in sicurezza dell'area.

"Con riferimento a quanto accaduto questa mattina in via Margotti – dichiara un portavoce Italgas – Dalla prime verifiche effettuate sull’abitazione interessata dall’evento, gli impianti di pertinenza della Società sono risultati integri. Di conseguenza, la causa dell’evento sarebbe da ricondurre ad altra origine. I tecnici del Pronto Intervento Italgas sono intervenuti sul luogo dell’accaduto nell’immediatezza dell’evento e stanno collaborando con le Forze dell’Ordine per la messa in sicurezza dell’area".

"Eravamo davanti al garage e abbiamo sentito l'esplosione – ha detto un testimone -. Siamo andati a vedere e c'era fuoco dappertutto. Sono usciti tutti dalle case e ho chiamato i vigili del fuoco". In corso anche gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo, anche se al momento la pista più seguita è quella dell'incidente.