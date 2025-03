video suggerito

Esplode un appartamento a Sanremo per una fuga di gas: morto un uomo, altri escono dalle finestre Poco dopo le 9 di oggi sabato 29 marzo è esploso un appartamento in via Margotti a Sanremo: è morto un uomo di 64 anni. Altri residenti dell’edificio sono scesi in strada. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Sanremo. Poco dopo le 9 di oggi sabato 29 marzo è esploso un appartamento per una fuga di gas. Purtroppo nulla sono serviti i soccorsi per salvare la vita all'inquilino: si tratta di un uomo di 64 anni, Riccardo Pogliano. Si trovava nel suo appartamento in via Margotti, a Sanremo.

Stando alle prime informazioni, la potente deflagrazione ha sventrato una parete esterna dello stabile dove al pianterreno c'è un locale ad uso magazzino. Lo spavento è stato tanto che alcuni inquilini dell'edificio sono usciti dalla finestra e si sono trovati tutti i strada. Il sessantaquattrenne abitava al primo piano di una palazzina composta da otto appartamenti. In poco tempo sono intervenuti i vigili del fuoco, la squadra sopralluoghi del commissariato e il medico legale. Al momento resta ancora sconosciuta l'origine della fuga di gas.