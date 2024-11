video suggerito

Giovane muove avvelenato dal monossido di carbonio a Lecce: aveva acceso un braciere per scaldarsi Marco Brunetta, 29enne salentino, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Lecce. La causa della sua morte sarebbe da attribuire a un’intossicazione da monossido di carbonio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Un 29enne salentino, Marco Brunetta, è stato trovato senza vita nel suo appartamento in via Palma, nel quartiere Leuca di Lecce. La causa della sua morte sarebbe da attribuire a un’intossicazione da monossido di carbonio, causata dall’accensione di un braciere per riscaldare l’ambiente.

La drammatica scoperta è stata fatta dal padre del giovane, preoccupato per la sua assenza da mercoledì. Dopo aver tentato invano di contattarlo, l’uomo si è recato a casa del figlio e l'ha trovato purtroppo privo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lecce e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini sono in corso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Secondo le prime ipotesi, il giovane avrebbe acceso il braciere , senza però prendere le dovute precauzioni. Le esalazioni letali del monossido di carbonio lo avrebbero lentamente avvelenato, privandolo di ogni possibilità di chiedere aiuto.

Questa mattina all'alba un'altra notizia ha sconvolto il Salento: Emanuela Chirilli, 28enne della provincia di Lecce, è morta a Napoli a seguito dell'incendio della camera in cui alloggiava. La giovane era ospite del "Covo degli Angioini", b&b che si trova nell'edificio al civico 84 di piazza Municipio. Arrivata ieri, sarebbe ripartita già oggi. Le cause del rogo sono al vaglio degli inquirenti ma l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella del guasto all'impianto elettrico: i vigili del fuoco, durante il sopralluogo, avrebbero infatti trovato una multipresa gravemente danneggiata, le fiamme potrebbero essere partite da quella e avere colto la ragazza nel sonno.