Chi è Emanuela Chirilli, la ragazza di Lecce morta a Napoli nell'incendio del b&b in piazza Municipio Emanuela Chirilli, 28 anni, residente a Lecce, era a Napoli per qualche giorno. Alloggiava nel bed and breakfast di piazza Municipio, sarebbe morta per asfissia. Disposta autopsia.

A cura di Nico Falco

L'edificio di piazza Municipio dove c'è stato l'incendio

Avrebbe compiuto 28 anni tra un mese, ed era originaria di Maglie, in provincia di Lecce, Emanuela Chirilli, la giovane turista deceduta questa notte a Napoli a seguito dell'incendio della camera in cui alloggiava. La ragazza era ospite del "Covo degli Angioini", b&b che si trova nell'edificio al civico 84 di piazza Municipio. Arrivata ieri, sarebbe partita già oggi: pernottamento di una sola notte. Le cause del rogo sono al vaglio ma l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella del guasto all'impianto elettrico: i vigili del fuoco, durante il sopralluogo, avrebbero trovato una multipresa pesantemente danneggiata, le fiamme potrebbero essere partite da quella e avere colto la ragazza nel sonno.

Emanuela Chirilli con tutta probabilità viaggiava da sola, è possibile che sia arrivata in città ieri in aereo e che prevedeva di tornare a Lecce, dove viveva, subito dopo aver lasciato la camera. Le fiamme intorno alle 4 di oggi, 29 novembre. Quando i vigili del fuoco sono entrati nella stanza, al settimo piano dell'edificio, hanno trovato il corpo senza vita, probabilmente la ragazza è morta per asfissia. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo, la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

Le indagini sono affidate al commissariato Decumani della Polizia di Stato, col supporto della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Accertamenti sono in corso sull'impianto elettrico e sui sistemi antincendio della struttura; sono parallelamente in corso, come da prassi in questi casi, verifiche sulle autorizzazioni.