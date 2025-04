video suggerito

Lavori per trasformare un negozio in un B&B: scatta il sequestro nella zona di piazza Mercato a Napoli L'intervento della Polizia Municipale: il locale è stato sequestrato, mentre il proprietario è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

A cura di Valerio Papadia

Lavori in corso per trasformare un locale commerciale in un'abitazione privata, da destinare a Bed and Breakfast. Questa la scoperta effettuata dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli in via Rota, nella zona di piazza Mercato, in un'area sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza: i vigili urbani sono intervenuti lì dopo la segnalazione di alcuni cittadini.

Gli agenti della Municipale hanno così accertato che, all'interno del locale commerciale, erano in corso lavori di realizzazione di due camere e di un soppalco sovrastante, in maniera del tutto abusiva e in mancanza della necessaria autorizzazione sismica. Gli agenti, pertanto, hanno proceduto al sequestro dell'immobile, mentre il proprietario è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

In una città come Napoli, che soprattutto di recente è a forte vocazione turistica – per le ormai prossime vacanze pasquali è previsto circa un milione di turisti – è molto alta l'attenzione delle forze dell'ordine sulle strutture ricettive, che sono sorte a macchia d'olio negli ultimi anni, come B&B e case vacanza. Attenzione aumentata, inoltre, dopo la morte di Emanuela Chirilli, turista pugliese di 28 anni morta nel novembre del 2024 in seguito a un incendio divampato nella camera del B&B nel quale alloggiava, in piazza Municipio a Napoli.