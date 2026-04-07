Benevento promosso in Serie B, Fico: “Congratulazioni”. Mastella: “Risultato strepitoso”

La festa del Benevento

Festa grande a Benevento per la promozione degli Stregoni in Serie B: la squadra di patron Oreste Vigorito, imprenditore ercolanese che rilevò la società il 17 marzo 2006 in Serie C2, portandola prima in C1, poi in B ed infine in Serie A. Complessivamente, in vent'anni la squadra sannita sotto la sua guida ha ottenuto 5 promozioni e giocato ben due stagioni in Serie A e cinque (la prossima sarà la sesta) stagioni in Serie B: traguardi mai ottenuti prima d'ora dalla compagine sannita, ormai diventata una delle realtà calcistiche più solide della Campania e che il prossimo anno potrebbe essere almeno la terza campana in Cadetteria. Salvo il Napoli saldamente in Serie A, infatti, in Serie B si "parla" campano con Juve Stabia ed Avellino, cui si aggiunge appunto il Benevento. E chissà che dai playoff non possa salire un'altra campana tra le tante in corsa.

Immediate le reazioni del mondo politico: in prima linea il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha parlato di "risultato strepitoso". Mastella, presente allo Stadio Arechi di Salerno dove il Benevento ha vinto festeggiando così la matematica promozione, ha spiegato: "La città cresce e si alimenta di uno straordinario successo sportivo: la serie B. Grazie al presidente Oreste Vigorito. Ricordo quando a maggio scorso, dopo una cocente delusione sportiva ai play off, invitai a la città a praticare la nobile arte della gratitudine verso il patron del Benevento Calcio. Oggi è anche il suo successo, il suo trionfo. Ed è il trionfo del tecnico Floro Flores, della rosa dei calciatori. Dei tifosi, semplicemente meravigliosi. E soprattutto della Città intera. Benevento ha una storia di gloria e successi che oggi si impreziosisce con la gemma della cadetteria calcistica che ho festeggiato, dagli spalti di Salerno, con emozione sincera ed entusiasmante".

Congratulazioni anche dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che in una nota ha commentato: "Esprimo le più sincere congratulazioni al Benevento Calcio per la promozione in Serie B, un risultato che premia il lavoro della società, dello staff e dell'intera squadra.Un traguardo che rende orgoglioso un intero territorio". Ma tante le autorità politiche che in queste ore si stanno aggiungendo ai complimenti per gli Stregoni, come il sindaco di Bucciano Pasquale Matera, che a sua volta ha commentato in una nota la promozione del Benevento come "un traguardo che va ben oltre il risultato sportivo: è il frutto di passione, sacrificio e visione, valori che rappresentano un esempio per tutto il nostro territorio".