Incendio Napoli B&B, le cause sono elettriche. Emanuela, 28 anni, è morta in camera. Sequestrata salma Il rogo nel b&b di piazza Municipio, a Napoli, sarebbe partito da una presa elettrica; la vittima è la 28enne pugliese Emanuela Chirilli, si era fermata per una notte in città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

347 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'edificio di piazza Municipio dove c'è stato l'incendio

Era arrivata a Napoli ieri, e sarebbe ripartita oggi, la turista deceduta questa notte nel b&b di piazza Municipio, nel pieno centro cittadino, vittima dell'incendio divampato all'interno dell'appartamento. La ragazza, Emanuela Chirilli, aveva 28 anni ed era residente nella provincia di Lecce, in programma il soggiorno di una notte sola in città, aveva scelto il b&b "Il Covo degli Angioini". Le cause del rogo sono al vaglio, ma si propende per l'ipotesi del corto circuito: le fiamme potrebbero essere partite da una multipresa che, apprende Fanpage.it, durante il sopralluogo dei vigili del fuoco è stata rinvenuta molto danneggiata.

I soccorsi sono arrivati intorno alle 4 di oggi, 29 novembre, su segnalazione arrivata alle sale operative per un incendio in corso nell'edificio al civico 84 di piazza Municipio. Le fiamme, fuoriuscite dal balcone, hanno lambito anche il balcone del piano superiore ma il palazzo non avrebbe riportato danni strutturali. Sono in corso, parallelamente, verifiche sulla regolarità amministrativa della struttura ricettiva.

La giovane morta in camera per asfissia. Indagini in corso

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la pattuglia Decumani della Polizia di Stato. Il corpo della ragazza è stato trovato quando i pompieri hanno fatto accesso all'appartamento, al settimo piano dell'edificio; la 28enne sarebbe morta per asfissia. I rilievi sono affidati alla Polizia Scientifica. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione: la strada su cui affaccia l'edificio è molto stretta e adiacente a un'area molto trafficata.

Il presidente dell'Abbac, Agostino Ingenito, intervenuto sul luogo della tragedia, ha espresso cordoglio per i familiari della vittima e ha ringraziato i vigili del fuoco per l'intervento immediato che ha consentito di ridurre i rischi ed evitare che le fiamme si propagassero agli altri locali dell'edificio.