Sequestrato B&B a Napoli: lavori di ristrutturazione in un edificio storico senza autorizzazione

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sequestrato un Bed & Breakfast a Napoli, dopo la scoperta di lavori di ristrutturazione che erano avvenuti senza autorizzazione preventiva della Soprintendenza. L'appartamento, infatti, si trova all'interno di un edificio dichiarato "particolare interesse culturale". La Polizia Locale ha così posto sotto sequestro la struttura, e denunciato i responsabili dell'attività all'Autorità Giudiziaria.

Tutto è accaduto in via Salvator Rosa, la lunga strada di collegamento tra i quartieri dell'Arenella e dell'Avvocata. Qui, in un appartamento adibito ad attività ricettiva extralberghiera e facente parte come detto in precedenza di un edificio dichiarato di particolare interesse culturale, è arrivato il personale dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale per degli accertamenti, dopo che l'immobile in questione era stato oggetto, precedentemente, di lavori di manutenzione straordinaria. Ma dai controlli è emerso che questi lavori erano stati eseguiti in assenza dell'autorizzazione preventiva della Soprintendenza, e così al termine degli accertamenti i responsabili dell'attività sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, mentre è scattato il sequestro da parte della Polizia Locale.

Solo pochi giorni fa un altro B&B napoletano era stato chiuso, stavolta al Vomero, per sessanta giorni, dopo che una coppia aveva trovato in bagno e camera da letto delle telecamere nascoste, che hanno portato così alla denuncia del proprietario ed alla sospensione di sessanta giorni dell'attività, al fine di "scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".