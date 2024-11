Incendio al B&b in piazza Municipio, morta ragazza di 28 anni leccese Grave incendio a Napoli, in un appartamento adibito a bed and breakfast in piazza Municipio, a Napoli; il rogo ha causato il decesso di una turista di 28 anni pugliese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

L'edificio di piazza Municipio dove c'è stato l'incendio

Grave incendio questa notte in un bed and breakfast a Napoli, nella centralissima piazza Municipio: nel rogo è morta una ragazza di 28 anni, della provincia di Lecce, in Puglia, che era ospite della struttura, in un appartamento al settimo piano. Sul posto Vigili del Fuoco e la pattuglia del commissariato Decumani della Polizia di Stato, sono in corso accertamenti sulle cause; intervenute anche le forze dell'ordine, i rilievi sono affidati alla Polizia Scientifica. La tragedia all'altezza del civico 84.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, viene ritenuta maggiormente verosimile quella di un corto circuito all'impianto o di un malfunzionamento di un elettrodomestico. Il corpo sarebbe stato trovato, già privo di vita, quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento per spegnere le fiamme; è probabile che il decesso sia stato causato da asfissia.

Il palazzo non è stato sgomberato e non avrebbe subito danni strutturali, ma alcune persone si sono comunque riversate in strada. Da piazza Municipio sono visibili i segni dell'incendio: le fiamme hanno annerito la parte esterna dell'appartamento, i segni del fuoco sono arrivati al balcone del piano superiore.

L'edificio del b&b di piazza Municipio, nel centro di Napoli, teatro del rogo