Giovane azzannato in testa da un cane mentre passeggiava a Rimini: 40 punti di sutura Quaranta punti di sutura e una prognosi di 30 giorni. Questo il bilancio dell’aggressione che ha coinvolto un 27enne di Rimini ferito da un esemplare di pastore del Caucaso.

A cura di Susanna Picone

Un cane da pastore del Caucaso

Un cane lo ha aggredito, azzannandolo in testa, mentre passeggiava sul lungomare di Rimini. È quanto accaduto nella mattinata di ieri a un giovane di 27 anni del posto che si trovava in viale Ortigara, lungo la passeggiata che costeggia la darsena portuale nella frazione San Giuliano a Mare.

Il giovane ne è uscito con 40 punti di sutura. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava camminando in zona come ogni mattina assieme al suo cane, un Alaskan Malamute. Erano le 7,30 circa quando ha incrociato un pastore del Caucaso che si trovava insieme al suo padrone. Entrambi gli animali – stando a quanto scrivono i quotidiani locali – erano al guinzaglio, ma questo non ha impedito loro di iniziare a litigare.

E a un certo punto il pastore del Caucaso sarebbe sfuggito al guinzaglio saltando addosso al 27enne e ferendolo al volto. Il riminese era inciampato, finendo a terra, e a quel punto il cane si sarebbe avventato su di lui, mordendolo al capo.

L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da ricostruire. Non è chiaro infatti se il pastore del Caucaso sia riuscito a strappare il laccio che lo legava o il padrone abbia perso la presa.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a medicare la ferita, tra la fronte e la guancia, del 27enne e a trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Infermi. Ne è uscito, appunto, con 40 punti di sutura e una prognosi di 30 giorni.

Il giovane ferito ha poi deciso di sporgere denuncia per lesioni colpose gravi contro il proprietario dell’animale. Toccherà ora ai carabinieri dell'Arma ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.