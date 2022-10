Giambeppe, il giovane medico di Paese morto a 27 anni. L’ex sindaco: “Siamo senza parole” Giambeppe Locci è morto a 27 anni dopo aver lottato contro un male incurabile, presentatosi non troppo tempo fa. Il comune di Desulo, in provincia di Nuoro, piange la scomparsa del giovanissimo laureato in Medicina: si divideva tra la guardia medica del paese e in turni in ospedale.

A cura di Gaia Martino

Desulo, comune in provincia di Nuoro in Sardegna, ha dovuto dire addio a Giambeppe Locci, brillante medico appena 27enne. Ieri, sabato 29 ottobre, si sono tenuti i funerali del giovanissimo specializzando in Cardiologia conosciuto e apprezzato nel suo paese, nel quale aveva coperto anche diversi turni medici. È morto a causa di un male incurabile.

La morte di neo medico Giambeppe Locci

Si divideva tra i turni negli ospedali di Cagliari, città nella quale aveva conseguito la laurea in Medicina, e la guardia medica del suo paese, Desulo, che ora è in lutto. Giambeppe Locci è morto a causa di un incurabile male contro il quale lottava da poco tempo. Era fidanzato da 14 anni con la sua Bianca, a piangerlo anche il papà Ambrogio, mamma Annetta, e i fratelli Davide e Antonio.

L'ex sindaco di Desulo, Gigi Littarru, lo ha ricordato su Facebook: "Penso che per una madre e un padre non ci sia dolore più grande e profondo. La perdita di un figlio.Desulo perde un altro dei suoi figli migliori e la tristezza ci assale e ci lascia senza parole.L’ho già detto e lo ribadisco, Dio si è nuovamente distratto …Un abbraccio ai genitori Ambrogio e Annetta, ai fratelli Davide e Antonio e alla fidanzata Bianca.Buon viaggio Dottor Locci, orgoglio della nostra comunità".

Il parroco di Desulo, Valerio Casula, gli ha dedicato una poesia sarda, condivisa su Facebook: "A GIAMBEPPE LOCCI" seguita dalla fotografia del giovane con la corona di fiori sul capo, scattata dopo essersi laureato. Questa la traduzione:

Come lampo nel cielo

coronato di verde alloro

doloroso e brutto chiodo

pesante e nero velo.

O Dio Onnipotente

la mente muta attristata

rimane molto addolorata

la fede nel cuore dubbioso.

Giambeppe dottore stimato

troppo giovane lasci la terra

di Ambrogiu e Anna figlio amato.

Iniziando la tua battaglia

Dio da lui ti ha portato,

per sanare ogni brutta guerra.