Giallo nel Ferrarese, donna trovata morta in casa: aveva un coltello conficcato nel petto, disposta autopsia

Una 55enne di origini ucraine è stata trovata morta in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con un coltello conficcato nel petto. A chiamare i soccorsi è stato il marito, rientrato dal lavoro. I carabinieri indagano: non si esclude né il gesto volontario né l’omicidio. I vicini: “Si era trasferita da poco in paese”
Una donna di 55 anni, di origini ucraine, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Ostellato, nel Ferrarese. Il corpo era a terra, in casa, con un coltello conficcato nel petto, all’altezza del cuore. A dare l’allarme, poco dopo le 19, è stato il marito, rientrato dal lavoro e – stando al suo racconto – trovatala già priva di vita.

L’abitazione si trova in via Donatori degli Organi, una strada residenziale dove, raccontano i vicini, “ci si conosce tutti”. Sul posto sono arrivati ambulanza e automedica del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Insieme a loro i carabinieri della stazione locale e i militari della Scientifica, oltre al medico legale. L’area attorno alla casa è stata delimitata per consentire i rilievi, estesi anche a un camper parcheggiato sotto l’abitazione, utilizzato dalla coppia.

La vittima lavorava come operatrice socio sanitaria in una struttura del territorio. Con il marito, italiano originario del Bolognese, si era trasferita da poco in paese. Di loro si sa poco: una presenza discreta, riferiscono i residenti ai giornali locali. Qualcuno racconta di aver sentito in passato urla provenire dall’appartamento, soprattutto di notte, ma nella giornata di ieri nessuno avrebbe notato movimenti o rumori particolari fino all’arrivo dei soccorsi.

Un solo fendente, violento, sarebbe stato sufficiente a provocare la morte. Resta da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un omicidio. Gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna ipotesi. Alcuni elementi – tra cui la posizione del corpo – sono al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo con precisione le ultime ore di vita della donna.

Il marito è stato ascoltato a lungo come persona informata sui fatti. La salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Ferrara, dove sarà l’autopsia, disposta dalla magistratura, a fornire indicazioni decisive sulla dinamica e sull’orario della morte.

La notizia ha chiaramente scosso il piccolo comune (circa 5mila abitanti) di Ostellato. In serata è arrivata anche la sindaca Elena Rossi per seguire da vicino l’evolversi della situazione.

