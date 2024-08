video suggerito

Giallo a Verona: uomo trovato in un garage in una pozza di sangue, è l'ex avvocato Gianluca Baciga Il corpo esamine del 61enne è stato scoperto da un inquilino di quella palazzina a Borgo Roma. Nessuno però lo conosceva. L'uomo, ora è gravissimo in ospedale. Gianluca Baciga è stato anche presidente della sezione AIA di Verona, l'Associazione Italiana Arbitri della FIGC.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

L'hanno trovato in una pozza di sangue vicino al garage di un condominio di via Bolzano, in Borgo Roma, quartiere di Verona che si trova a due chilometri dal centro. Si tratta di Gianluca Baciga, 61enne laureato in legge, membro di una nota famiglia di avvocati civilisti e amministrativisti con studio in città (lui però non risulta iscritto all’ordine degli avvocati).

La vicenda è ancora avvolta nel mistero. Come spiega L'Arena, la drammatica scoperta è stata fatta intorno alle 5.30 da un uomo che era sceso in garage a prendere la bicicletta per andare al lavoro: il corpo esanime di un 61enne, non residente in zona, è stato rinvenuto in un lago di sangue. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 e la polizia di Stato.

Poco dopo si è venuto a sapere che si trattava di Baciga. Le autorità stanno ora compiendo gli accertamenti. Squadra mobile e scientifica sono al lavoro da ieri mattina, ma al momento non ci sarebbero motivi che fanno ipotizzare un’aggressione.

L'uomo, in gravissime condizioni, è stato portato all’ospedale di Borgo Trento con un trauma cranico ed emorragia. Ha subito un’operazione e resta ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Sono diverse le domande al momento senza risposta, a partire dal perché l'uomo si trovasse sul posto, visto che non abita né in quella strada e nemmeno in zona. La palazzina è abitata principalmente da stranieri e anziani.

Baciga era un consulente legale aziendale ed era noto negli ambienti sportivi per il suo passato di arbitro di calcio e in quanto è stato anche presidente della sezione AIA di Verona, l'Associazione Italiana Arbitri della FIGC.