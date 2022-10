Giallo a Taranto: marito e moglie trovati morti in due case. Ipotesi omicidio-suicidio Giallo a Taranto: Iicorpi di Roberto Delli Santi, 50 anni, sottufficiale della Marina militare, e della moglie Silvia Di Noi, 52 anni, sono stati trovati senza vita in due case diverse dalla Polizia. La donna pare fosse malata da qualche tempo.

A cura di Biagio Chiariello

Giallo a Taranto e ipotesi omicidio-suicidio per la morte di due coniugi, Roberto Delli Santi, sottufficiale della Marina militare di 50 anni e Silvia Di Noi, di 52: secondo una prima ricostruzione l'uomo potrebbe aver ucciso la consorte, malata da tempo, soffocandola, per poi togliersi la vita. Il mistero è legato però al luogo del ritrovamento dei due cadaveri, che si trovavano in due case distinte, in due punti diversi della città.

Il cadavere della donna, che pare avesse uno strofinaccio in bocca, è stato rinvenuto nell'abitazione della coppia, in viale Virgilio. Secondo il medico legale, giunto sul posto, non vi sarebbero apparenti segni di violenza sul corpo della donna ma si stanno effettuando altri accertamenti sul cadavere

A dare l'allarme sarebbe stato un figlio che non riusciva a contattare i genitori e temeva che fosse accaduto qualcosa di grave. L'uomo è stato il primo ad essere ritrovato in un'abitazione di campagna tra Lama e San Vito: si sarebbe impiccato.

La donna invece è stata trovata senza vita, intorno alle 17, nell'abitazione della coppia in viale Virgilio. Le indagini, affidate alla Squadra mobile di Taranto, sono coordinate dal pm di turno Mariano Buccoliero.