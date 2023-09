Giallo a Oristano, cadavere di una donna brasiliana trovato sulla spiaggia È stato trovato il corpo senza vita di una donna di nazionalità brasiliana sulla spiaggia di Is Arenas. Secondo una prima ricostruzione, apparterrebbe a una turista, ospite del campeggio che si trova nelle vicinanze. Indagini in corso.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

È stato ritrovato un corpo sulla spiaggia di Is Arenas, in provincia di Oristano, in Sardegna. Secondo una prima ricostruzione, il cadavere apparterrebbe a una turista di nazionalità brasiliana, ospite del campeggio che si trova nelle vicinanze.

Sono ancora da chiare le cause del decesso ma, secondo quanto si apprende, sui resti sarebbero stati trovati alcuni segni. Il corpo, restituito dalle acque, potrebbe avere sbattuto contro degli scogli o qualche imbarcazione.

Non si esclude per ora alcuna ipotesi. Sono attualmente in corso le indagini delle forze dell'ordine. Due mesi fa nella stessa spiaggia era annegata una turista originaria dell'est Europa.

Notizia in aggiornamento