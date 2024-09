video suggerito

Giallo a Campobasso, donna di 47 anni trovata morta in casa: era in bagno, il decesso forse due mesi fa Il cadavere di una donna di 47 anni di origine pugliese è stato trovato nel bagno della sua abitazione nel centro di Campobasso in avanzato stato di decomposizione. Possibile che il decesso risalga a due mesi fa. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Giallo a Campobasso dove una donna di di 47 anni, originaria di Molfetta, in Puglia, ma da anni residente in Molise, è stata trovata morta nella casa dove viveva in via Sant'Antonio Abate, nel centro storico della cittadina. Il corpo, che si trovava nel bagno dell'abitazione, era in avanzato stato di decomposizione e secondo le prime analisi il decesso potrebbe risalire ad almeno due mesi fa.

A tanto risale infatti l'ultimo accesso su WhatsApp della donna, di cui non si conoscono ancora le generalità. La stanza in cui si trovava il corpo è senza finestre e la porta era chiusa a chiave. Diverse dunque al momento le ipotesi sulle cause del decesso, al vaglio degli investigatori. La 47enne non aveva con lei il telefono in bagno, che era in un'altra stanza della casa. Sul posto oltre ai i vigli del fuoco che hanno trovato il corpo senza vita anche le forze dell'ordine che stanno effettuando tutti i rilievi del caso.

Solo qualche ora fa sempre a Campobasso ma in contrada Macchie era stato rinvenuto in un appartamento il corpo senza vita di un'altra donna, questa volta di 76 anni, su cui sono state riscontrate ferite simili a a bruciature. Per scoprire cosa sia successo la Procura ha disposto l'autopsia.

In aggiornamento.