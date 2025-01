Il video dello spacciatore che vende la droga con un bambino in braccio I carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 18 indagati, cinque sono minorenni: organizzavano una piazza di spaccio, vendevano droga tenendo in mano anche un bambino. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Smantellata una piazza di spaccio nel quartiere San Cristoforo a Catania. I carabinieri del Comando provinciale di Catania, supportati dalla Compagnia di intervento operativo Cio del XII Reggimento Sicilia, hanno eseguito – su delega della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura per i minorenni di Catania – misure cautelari personali in carcere e in Istituto penale per i minorenni nei confronti di 18 indagati, cinque dei quali minorenni. Dovranno ora difendersi dall'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio l'operazione, denominata "Molosso", ha svelato quanto era organizzato lo spaccio: gli spacciatori avevano la sede in una palazzina popolare del quartiere catanese. Qui – attraverso uno spioncino – cedevano le dosi e recuperavano i soldi. Le telecamere di video sorveglianza della zona mostrano anche che una persona vendere la droga mentre aveva un bambino piccolo in braccio. Insomma, i 18 indagati si erano organizzati in modo "imprenditoriale", con compiti precisi di vedette, cassieri e pusher e con precisi turni e orari di lavoro.

Quando sono scattati gli arresti e le perquisizioni nel quartier generale i carabinieri hanno trovato anche un cucciolo di Rottweiler: l'obiettivo degli indagati era quello di allevarlo per diventare una cane da guardia. Da qui il nome dell'operazione "Molosso". Una volta salvato i militari lo hanno affidato al personale veterinario dell’Asp. Ora si cerca una famiglia catanese che lo adotti.