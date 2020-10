Allarme bomba al Centro Congressi di Pforzheim in Germania, dove centinaia di persone sono state evacuate in via precauzionale e lo spettacolo di Tony Colombo in programma è stato annullato. L'emergenza è poi rientrata, una volta che gli artificieri sono intervenuti sul posto e, dopo aver perlustrato l'intero edificio, non hanno trovato alcuna traccia di ordigno. I fatti che hanno scosso i partecipati alla serata, sono accaduti ieri, sabato 3 ottobre, nel Land del Baden-Württemberg. A rendere noto pubblicamente l'accaduto sui social network è stato Tony Colombo. "Una chiamata ha segnalato una bomba all'interno del teatro dove dovevamo esibirci stasera. Con giusta ragione la polizia tedesca ha annullato la serata ‘sold out'. Sono dispiaciuto e amareggiato per l'accaduto, non poetete immaginare quanto e mi dispiace per tutti coloro che si sono spostati dall'Italia viaggiando chilometri anche con i bambini, per raggiungermi e vedermi" si legge nelle sue stories Instagram. Tony Colombo ha ringraziato i suoi fan, annunciando che "la serata sarà comunque rifatta, in data da ridefinire, per riabbracciarvi tutti".

L'allerta bomba nel Centro Congressi di Pforzheim

L'allerta è scattata ieri in serata, quando prima dell'evento in programma, è arrivata una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba all'interno del Centro Congressi, che sarebbe esplosa proprio durante il concerto di Tony Colombo che era in programma quella sera. La polizia tedesca in via precauzionale ha evacuato l'intero edificio e ha avviato le operazioni di verifica. I poliziotti hanno svolto le ricerche per individuare l'ordiglio, che non è stato trovato. Secondo il portavoce della Questura di Pforzheim nonostante si sia trattato di un falso allarme, le indagini proseguono, per fare luce sull'autore della telefonata.