Genova, la denuncia di una ventenne alla polizia: "Violentata da un uomo al Porto Antico" La ragazza ha raccontato di essere stata abusata da un uomo che poco prima aveva conosciuto in un locale del centro di Genova.

A cura di Davide Falcioni

Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata nel bel mezzo dell’area turistica del Porto Antico di Genova, tra la sfera di Renzo Piano e l’Acquario, al termine di una serata trascorsa con un uomo che aveva conosciuto poche ore prima e con il quale aveva deciso di fermarsi a parlare fino a notte fonda. L’uomo, tuttavia, avrebbe abusato sessualmente della giovane, che non sarebbe stata in grado di opporsi. La vittima sarebbe stata abbandonata, dolorante e sotto choc, nel bel mezzo della zona dove, di giorno, stazionano migliaia di turisti in visita alle attrazioni del Porto Antico.

Dopo aver sporto denuncia la ragazza è stata trasferita insieme ai genitori, nel frattempo allertati dagli agenti, al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove è stata assistita dagli assistenti sociali e sottoposta ad esami clinici e a una visita ginecologica. Appena sarà possibile la vittima sarà interrogata alla presenza di uno psicologo dagli agenti della squadra Mobile della sezione reati contro la persona.

Stando a quanto emerso la giovane avrebbe raccontato che non sarebbe stata in grado ad opporsi al volere dell'uomo a causa delle sue precari condizioni psicofisiche e dello stato confusionale in cui versava dopo aver bevuto molti alcolici. Gli investigatori per tentare di identificare l'aggressore della ragazza per prima cosa sequestreranno e visioneranno le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area del Porto Antico installate fra la Sfera e l'Acquario dove la giovane ha raccontato di essere stata violentata.