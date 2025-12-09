Genova, ambulanza travolge uno studente di 12 anni davanti alla scuola: intubato, è grave

Un’ambulanza ha travolto un dodicenne davanti alla scuola di via Archimede, a Genova. Il ragazzo è stato intubato e trasferito d’urgenza al Gaslini, le sue condizioni sono critiche.

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7.30 in via Archimede, a Genova, nei pressi dell’ingresso di un istituto scolastica. Un’ambulanza in emergenza ha investito un bambino di circa 12 anni durante l’attraversamento della strada.

In base alle prime ricostruzioni, il mezzo di soccorso procedeva con sirene e lampeggianti attivati. All’altezza della scuola, per cause in corso di verifica, il veicolo ha travolto lo studente, provocandogli ferite estremamente gravi. Il ragazzo ha riportato traumi multipli e fratture agli arti inferiori.

I sanitari hanno prestato immediatamente le prime cure sul posto, intubandolo e trasferendolo d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove versa in condizioni critiche. Secondo quanto riferito nel bollettino medico emanato dal nosocomio il ragazzino è arrivato in ospedale "emodinamicamente stabile, con un quadro di politrauma caratterizzato da un trauma cranico di particolare gravità. È stato quindi trasferito in Terapia Intensiva, dove è attualmente sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato". La prognosi rimane riservata, spiega l'ospedale "in ragione della complessità del quadro clinico e della necessità di un'osservazione continua, anche in vista delle valutazioni chirurgiche e specialistiche che potranno rendersi necessarie".

Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area per effettuare i rilievi e raccogliere testimonianze utili alla ricostruzione della dinamica. Intanto la sindaca di Genova Silvia Salis a margine di una conferenza stampa ha commentato: "Questa mattina c’è stato un bruttissimo incidente, siamo tutti vicini al piccolo M. che come sapete è stato investito, sono vicina ai suoi genitori, deve arrivargli il più forte possibile l’amore di tutta la città in questo momento".