Genitori vogliono sciare in tranquillità e lasciano sola la foglia piccola: al ritorno trovano i carabinieri La piccolina è stata notata nei pressi di un rifugio sul Monte Elmo, nelle Alpi Carniche, è stata soccorsa dai carabinieri di Sesto Pusteria: papà e mamma, slovacchi, erano sulle piste impegnati in alcune discese. "Fenomeno preoccupante" dicono i militari dell'Arma.

A cura di Biagio Chiariello

Fa riflettere l'episodio avvenuto alcuni giorni fa sulle piste di Monte Elmo, nella località di Sesto, sulle Alpi Carniche: una bambina slovacca di appena sei anni è rimasta da sola per quasi due ore in un rifugio, mentre i genitori si dedicavano a una sciata senza di lei. In vacanza nella rinomata località sciistica, avrebbero scelto deliberatamente di lasciarla in un’area pubblica, convinti che fosse un ambiente sicuro, mentre si dedicavano ad alcune discese lungo le piste del comprensorio.

Quando sono tornati a recuperarla, hanno trovato ad aspettarli i carabinieri di Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, impiegati nei quotidiani servizi di vigilanza sul relativo comprensorio di Monte Elmo – Tre Cime. Erano passate circa due ore. Le stesse forze dell'ordine hanno poi fatto segnalazione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e dei Minori.

L'episodio non è da sottovalutare" afferma il Comandante della Stazione Carabinieri di Sesto, Maresciallo Maggiore Gandellino Bucci. Anche perché, fanno notare i militari dell'Arma, non è un caso isolato. "Questo fenomeno, che riflette un allarmante deficit di responsabilità genitoriale, può avere conseguenze gravissime, sia in termini di rischi immediati per i minori sia per il loro sviluppo emotivo”, afferma il maggiore Simone Carlini, comandante della Compagnia Carabinieri di San Candido.

Il caso del Monte Elmo sottolinea l’importanza della responsabilità genitoriale, ricordando che i bambini non sono mai completamente al sicuro quando lasciati soli. Ogni decisione deve prioritizzare il loro benessere. Per molte famiglie, la vacanza in montagna rappresenta un’opportunità di svago, ma è fondamentale trovare un equilibrio tra le esigenze degli adulti e quelle dei bambini, mettendo sempre al primo posto la loro sicurezza.