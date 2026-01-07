Garlasco, l’indiscrezione dell’avvocato di Lovati: “Presto potrebbero esserci due nuovi indagati”

L’avvocato Fabrizio Gallo e Andrea Sempio

Non solo Andrea Sempio: presto potrebbero esserci altri due indagati nel filone della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. A sostenerlo è Fabrizio Gallo, legale dell’ex avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati. “Entro prossima settimana ci saranno delle novità – afferma Gallo a Fanpage.it – indiscrezioni parlano di due nuovi possibili indagati”.

"Questa indiscrezione gira ormai da giorni e lo sappiamo in tanti, potrebbe essere un punto di svolta e lo speriamo tutti", aggiunge. Questa dichiarazione, se confermata, potrebbe essere collegata anche all'ipotesi dei due due nuovi testimoni che sarebbero stati già ascoltati dalla Procura. Nulla di certo ancora, si parla di due racconti arrivati dopo quasi venti anni dal delitto e che quindi vanno maneggiati con estrema cura e rigore.

Sul fronte delle indagini sul delitto di Garlasco, a fine dicembre si è svolta l'udienza sull'incidente probatorio presso il Tribunale di Pavia. Si è trattato al momento dell'ultimo capitolo giudiziario di questo giallo lungo quasi venti anni. Ora i magistrati andranno verso la chiusura delle indagini e si arriverà quindi a un altro punto cruciale, o meglio un bivio: l'archiviazione o il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Ad oggi non è chiaro cosa ha o non ha in mano la procura e qualsiasi previsione su eventuali nuovi sviluppi nell'inchiesta sarebbe azzardata.

Sempio, all'epoca del delitto diciannovenne amico del fratello minore della vittima, era già finito nel registro degli indagati negli anni scorsi, indagini che poi sono state archiviate. Ad oggi l'ipotesi di reato è omicidio in concorso con ignoti oppure con Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi condannato in via definitiva per il delitto nel 2015 e in carcere da allora.