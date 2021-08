Gallipoli, colpi di mitra contro l’ingresso di un residence per spaventare la ex: ricercato 21enne Paura a Gallipoli dove questa mattina all’alba un ragazzo di 21 anni ha esploso almeno 16 colpi di mitra verso la ex fidanzata e il suo nuovo compagno all’interno del residence Coppola. Il giovane in compagnia di un amico si è dato alla fuga ma è stato rintracciato diverse ore dopo dai carabinieri.

A cura di Chiara Ammendola

È stato fermato il 21enne che questa mattina all'alba ha esploso almeno 16 colpi di mitra prendendo di mira l'ingresso di un residence a Gallipoli, in Puglia. Il giovane, Rudi Ibrahim, residente a Galatina e già noto alle forze dell'ordine, si era dato alla fuga subito dopo aver preso di mira il residence ed è stato fermato a Novoli diverse ore dopo mentre era in compagnia di un altro ragazzo. Secondo i carabinieri quest'ultimo era con il 21enne quando ha esploso i colpi in direzione di un gruppo di sei-sette persone tra le quali c'era anche la sua ex fidanzata in compagnia del nuovo compagno. L'obiettivo del 21enne sarebbe stato proprio quello di intimorire la sua ex compagna e il nuovo fidanzato ma l'accusa che potrebbe essergli contestata è quella di tentato omicidio plurimo.

I colpi esplosi all'alba dopo una lite avvenuta in serata

Stando a quanto ricostruito finora infatti, grazie alle testimonianze dei presenti, i colpi di mitra, almeno 16, sono stati esplosi tutti ad altezza d'uomo e si sono conficcati nelle colonne del residence Coppola, in via Kennedy, all'interno del quale c'è anche una galleria commerciale. Per fortuna nessuna delle persone presenti in quel momento nei pressi dell'ingresso del residence è rimasta ferita. I colpi sarebbero stati solo la conclusione di una serata iniziata con una lite tra il 21enne arrestato e la ex compagna probabilmente a causa della gelosia del giovane che ha poi deciso di impugnare l'arma ed esplodere i colpi contro il residence Coppola: proprio in quel momento molti ragazzi stavano rientrando dopo la notte fuori e si sono trovati coinvolti nella sparatoria.