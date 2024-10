video suggerito

Gallio, operaio trancia tubo del metano: scoppia una palazzina. Ancora disperso un medico 72enne Sono proseguite tutta la notte le ricerche del dottor Rossato, disperso nell’esplosione che ha coinvolto la sua abitazione in via Ech, a Gallio, nel Vicentino. La deflagrazione ieri, 1° ottobre, dopo che un escavatore ha tranciato una tubatura del gas metano. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Sono proseguite senza esito per tutta la notte tra il 1º e il 2 ottobre le operazioni di ricerca per trovare Luigi Rossato, ex medico di 72 anni, sparito dopo l’esplosione di un’abitazione a Gallio, sull'Altopiano dei Sette Comuni, nella provincia di Vicenza.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, in via Ech, nel tratto di strada interessato in quel momento da alcuni lavori di posa della fibra ottica. Lo scoppio è stato provocato accidentalmente da un escavatore che ha tranciato una tubatura del gas metano a media pressione. Gli operai hanno fortunatamente avuto il tempo di allontanarsi e dare l’allarme, poi si è verificata l’esplosione.

A farne le spese è stata la palazzina di tre piani dove abitava la famiglia di Luigi Rossato, per anni responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl 7 in Altopiano. Al momento dell'esplosione, oltre al 72enne, all'interno dell'abitazione si trovava anche il figlio Michele di 26 anni, mentre la moglie era uscita per una commissione (un altro figlio lavora fuori città).

Il ragazzo è riuscito a fuggire portando in salvo anche il suo cane, il padre, invece, è rimasto intrappolato sotto le macerie. Affidato alle cure dei medici dell'Ospedale di Asiago, nella tarda serata di ieri è stato dimesso e ora, insieme al resto della famiglia, è ospite di un albergo cittadino.

Le squadre dei vigili del fuoco locali, coadiuvate da personale del comando di Verona e dalla squadra Ricerca e Soccorso Urbano (Urban Search And Rescue) del nucleo Veneto (specializzata in interventi di questo tipo, arrivata da Mestre e da altri comandi della regione), hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e cercare il disperso. Purtroppo, ancora senza successo, anche a causa delle fiamme che hanno ostacolato le operazioni di soccorso.