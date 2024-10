video suggerito

Crolla casa di tre piani a Gallio dopo esplosione, possibile fuga di gas: un disperso, si scava tra le macerie Dramma a Gallio (Vicenza): un palazzo di tre piano è crollato dopo uno scoppio dovuto a una possibile fuga di gas. Si scava tra le macerie, non si sa se ci siano vittime e feriti.

A cura di Ida Artiaco

Screen da Facebook.

Dramma oggi nel Vicentino: una casa di tre piani è crollata per uno scoppio probabilmente causato da una fuga di gas a Gallio, sull'altopiano di Asiago. Una persona risulta al momento dispersa, ma non si conosce al momento se ci sono vittime o feriti. Ancora da capire l'entità di quanto accaduto. Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco con diverse squadre e anche l'unità speciale di Mestre per il soccorso di persone sotto le macerie.

Ancora non è chiaro cosa sia successo ma un portavoce Italgas informa che un’azienda terza, estranea alla Società, ha danneggiato una condotta del gas durante un proprio intervento di trivellazione orizzontale. "Intervenuti prontamente sul posto, i tecnici Italgas stanno operando per mettere in sicurezza il tratto di condotta danneggiato e bloccare la fuoriuscita di gas. Saranno le autorità a valutare la connessione tra il danno arrecato alla condotta e l’esplosione di un’abitazione poco distante", si legge nel comunicato.

In aggiornamento.