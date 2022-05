Gabbiano finisce nel motore: l’incidente al decollo, comandante costretto a fermare l’aereo È successo all’aeroporto di Trapani Birgi a un volo Ryanair diretto a Bologna. Gabbiano nel motore nella fase del decollo e ritardo di sei ore per i passeggeri.

A cura di Susanna Picone

Normalmente per volare dalla Sicilia a Bologna ci vogliono anche meno di due ore in aereo, ma ai passeggeri di un volo in programma ieri pomeriggio non è andata così bene. E a destinazione sono arrivati solo a tarda notte, dopo non pochi disagi. Tutto a causa di un povero gabbiano finito nel motore dell’aereo nella fase del decollo.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 18 maggio all’aeroporto siciliano di Trapani Birgi. L’aereo – il velivolo 737-880 della compagnia low cost Ryanair – da Trapani era diretto a Bologna. A bordo c’erano 150 passeggeri. Mentre l’aereo, pochi minuti dopo le 18.30, stava iniziando la sua corsa sulla pista per il decollo un gabbiano è finito in una delle turbine di un motore. E a causa dell'incidente, tecnicamente chiamato bird strike, come prevede la procedura di sicurezza il comandante dell’aereo Ryanair si è dovuto fermare per valutare le condizioni del velivolo e tutti i passeggeri hanno dovuto lasciare la cabina.

Dai successivi controlli è emerso che l’impatto del volatile con le palette della turbina aveva provocato dei danni che non consentivano il decollo. E l’attesa per i passeggeri del volo Trapani-Bologna non è stata breve: dopo una serata trascorsa nell’aeroporto di Trapani Birgi, hanno potuto infatti prendere un aereo e arrivare a destinazione solo alle due di notte, con oltre sei ore di ritardo. Il cosiddetto bird strike non è un evento così raro, e più di frequente incidenti simili si verificano durante il decollo o l’atterraggio e in voli a bassa quota. Anche se sono possibili incidenti con volatili anche ad altitudini più elevate, come 6000 o 9000 metri sul livello del mare. I danni causati sono spesso ingenti.