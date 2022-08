Furto d’auto in 20 secondi: a Catania papà e figlio rubano una 500 in tempo record Furto da record a Catania: un uomo e suo figlio di 21 anni sono riusciti a rubare un’auto in 20 secondi. Sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza.

A cura di Ida Artiaco

Un furto da guinness dei primati: un uomo di 43 anni e suo figlio di 21 hanno impiegato solo 20 secondi per rubare una macchina.

È successo a Catania lo scorso 8 maggio, ma i carabinieri hanno diffuso solo ora le immagini di quanto successo: in pieno giorno una Fiat 500 parcheggiata in via Messina è stata rubata dalla coppia di ladri che avevano pedinato ed atteso che il proprietario, un 43enne di Gela, si allontanasse.

A quel punto, passato qualche minuto, avrebbero effettuato un primo passaggio accanto alla macchina, scrutandone l’abitacolo per verificare la presenza di eventuali sistemi antifurto visibili, e poi sarebbero allontanati senza dare nell'occhio.

A distanza di circa un minuto, sarebbero ritornati vicino alla vettura suddividendosi i ruoli, facendo in modo che il figlio si posizionasse accanto allo sportello anteriore del passeggero mentre il padre, utilizzando uno strumento d’effrazione, forzasse la serratura dello sportello del guidatore. Entrati all’interno dell’abitacolo e disattivato l'allarme e l'impianto elettrico dell’autovettura in poco meno di 20 secondi, sono fuggiti.

Per questo motivo, i militari hanno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre, Santo Spinella, e notificato al figlio l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di dimora nel comune di residenza.

L’uomo si trova al momento nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, dove è stato trasferito subito dopo l'ordinanza. Le indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, si sono avvalse delle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona.