Furgone piomba sui tavolini di un bar in centro a Cagliari: almeno 15 feriti L’incidente oggi intorno alle 14,30: un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a Cagliari.

A cura di Susanna Picone

Diverse persone sono rimaste ferite oggi a Cagliari, dove un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato in Corso Vittorio Emanuele, nel centro storico, una delle strade più affollate di ristoranti e tavolini all'aperto della città.

A quanto si apprende, sono almeno 15 le persone rimaste ferite, di cui 9 sono state trasportate nei diversi ospedali della città. Nessuno, fortunatamente, sarebbe in gravi condizioni. Le altre sei persone coinvolte hanno riportato solo qualche leggera contusione.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 3 luglio, non lontano da piazza Yenne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale che sono impegnati per ricostruire nei dettagli quanto accaduto. Due al momento le ipotesi: l'autista del mezzo, entrato in zona a traffico limitato per fare delle consegne, potrebbe essere sceso dimenticandosi di inserire il freno a mano del veicolo, oppure lo stesso si sarebbe sganciato a causa di un guasto.

Fermo all'altezza del civico 14, il camioncino senza autista di una ditta di materiale edile improvvisamente si è mosso prendendo velocità e ha travolto tavolini e sedie di un locale in Corso Vittorio Emanuele, comprese le persone che in quel momento si trovavano lì.

In tanti sono riusciti a mettersi in salvo prima di venire travolti, testimoni segnalano scene di panico e urla. Chi è riuscito a evitare il camioncino si è subito prodigato nell'aiutare i feriti, come hanno fatto anche titolari e personale dei vari locali sulla strada cagliaritana.

Quindici almeno, complessivamente, i clienti del bar travolti. Immeritato l’arrivo sul posto dei medici e delle ambulanze del 118, seguiti da vigili del fuoco, carabinieri, polizia e municipale.

"Più volte abbiamo chiesto più attenzione a chi coi mezzi può circolare tra le vie pedonali della città e, quindi, più controllo da parte degli enti preposti", le parole di Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio di Cagliari. "Oggi è accaduto quanto temevano. È gravissimo. Si tratta di un'ennesima disattenzione. Ci auguriamo che non si ripeta più un errore di questo tipo, che avrebbe potuto causare conseguenze ancora peggiori".