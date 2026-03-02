Attualità
Fumo in una scuola elementare di Pordenone: scatta l’allarme antincendio e vengono evacuati 96 bambini

Paura in una scuola primaria di Prata di Pordenone. Il fumo ha invaso le aule ed è suonato l’allarme antincendio. La causa potenziale è il cortocircuito di un elettrodomestico.
A cura di Maria Neve Iervolino
Paura in una scuola primaria di Prata di Pordenone dove oggi alle ore 13.30 è scattato l'allarme antincedio. Il fumo ha iniziato a invadere le aule e questo ha costretto tutti i 96 bambini presenti, più sei maestre e due cuoche a scappare.

La scuola è stata quindi evacuata e sono stati chiamati subito i Vigili del Fuoco. Durante l'ispezione nell'istituto, ormai vuoto, i pompieri hanno individuato la causa del fumo e di tutto quel trambusto: un apparecchio elettrico andato in cortocircuito.

È stata quindi bonificata l'area e verificato che fossero riusciti ad uscire tutti i fumi potenzialmente tossici e nocivi per la salute umana, soprattutto per dei bambini in età scolare. Per accertare lo stato della situazione sul posto è giunto anche il personale dell'Ufficio tecnico comunale e gli agenti della Polizia locale.

Dalle prime ricostruzioni, i bambini non sembrano avere subito conseguenze legate al fumo o alla fuga improvviso. Dopo un'iniziale momento di paura e la conseguente bonifica della struttura le lezioni quindi riprendere come di consueto.

