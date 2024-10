video suggerito

Fuggito in Germania dopo denuncia per maltrattamenti, torna per “bruciare” madre e sorella: arrestato Un uomo di 50 anni è stato arrestato all’aeroporto di Catania dopo una denuncia per maltrattamenti. L’uomo, che era fuggito in Germania per evitare la misura cautelare, era tornato in Italia minacciando di “bruciare” la madre e la sorella. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 50 anni è stato arrestato appena sbarcato all'aeroporto di Catania dai carabinieri dopo che i familiari avevano denunciato le minacce ricevute. L'uomo era infatti fuggito in Germania per evitare una misura cautelare per maltrattamenti, ma aveva deciso di tornare per "bruciare" la madre e la sorella, le due donne che lo avevano denunciato. "Torno in paese – aveva detto alla famiglia – e vi vengo a bruciare tutti".

Fortunatamente, il 50enne di San Michele di Ganzaria fuggito in Germania lo scorso settembre è stato arrestato appena sbarcato all'aeroporto "Bellini" di Catania dai carabinieri della Compagnia Fontanarossa.

I fatti si sono verificati qualche mese fa, quando il 50enne è tornato in Sicilia insieme a una donna e ai 7 figli di lei pretendendo che la madre li ospitasse tutti nella sua abitazione. L'anziana donna aveva cercato di accontentare il figlio facendo funzionare la convivenza, ma le richieste di denaro da parte dell'uomo e le liti tra quest'ultimo e la compagna avevano reso il clima domestico invivibile. Per questo motivo, l'anziana si era rivolta alla figlia 44enne chiedendole di aiutare economicamente il fratello e poi esternando la volontà di cessare la convivenza.

La 44enne aveva dunque affrontato il fratello insieme alla mamma, chiedendogli di andare via. L'uomo però aveva reagito buttando fuori casa la mamma e aggredendo la sorella presso la villetta comunale del paese. Le due donne avevano quindi denunciato la situazione e il 50enne aveva lasciato in fretta e in furia il paesino siciliano per tornare in Germania con la promessa però di rientrare presto in Italia per "bruciare l'intera famiglia".

Le due donne hanno denunciato le minacce ricevute alle forze dell'ordine che alla fine sono riusciti a fermare il 50enne non appena quest'ultimo è sbarcato all'aeroporto.