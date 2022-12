Fuga di gas ed esplosione a Quarto d’Asti, 3 feriti: uomo estratto vivo dalle macerie Esplosione in una villetta a Quarto d’Asti. Due persone sarebbero rimaste ustionate, un’altra è rimasta ferita ed estratta dopo ore dalle macerie dai vigili del fuoco.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una fuga di gas e una esplosione che ha in parte distrutto un edificio a Quarto Inferiore d’Asti, in Piemonte. Nell’incidente di ieri sera sono rimaste coinvolte tre persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia. Dei tre feriti, uno è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco dopo diverse ore di ricerche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Anche le squadre Usar (Urban Search and Rescue) dei vigili del fuoco sono state impegnate nel salvataggio della persona rimasta per due ore sotto le macerie. A dare notizia del salvataggio dell’ultima delle persone coinvolte nell’esplosione sono stati gli stessi vigili del fuoco con un tweet nella tarda serata di ieri.

“I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre in vita dalle macerie la persona coinvolta nel crollo dell'edificio, affidata al personale sanitario sul posto. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza”, è quanto comunicato alle 23,30 di martedì sera.

Le altre due persone ferite avrebbero riportato numerose ustioni e sono state trasportate all’ospedale di Asti.

Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas e dalle prime informazioni pare si sentisse un odore di gas già da qualche ora nella zona.

Un portavoce Italgas ha intanto fatto sapere che gli impianti di pertinenza della Società si trovano a circa 80 metri dal luogo dell'evento e, dai primi accertamenti, sono risultati integri.